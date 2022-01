Chi è Elisa Toffoli: biografia, malattia, canzoni famose, Sanremo

Chi è Elisa, cantante e cantautrice. Predilige cantare in lingua straniera ma i suoi successi sono anche in lingua italiana.

Chi è Elisa, cantante internazionale con un’esperienza già a Sanremo nel lontano 2001. Un talento precoce già da giovanissima. Oggi è anche una madre di due figli.

Chi è Elisa Toffoli: biografia

Elisa Toffoli è nata a Trieste il 19 dicembre 1977, originaria di Monfalcone e residente in provincia di Gorizia. Elisa è dotata di un talento precocissimo. Basti pensare che, dopo i primi approcci al pianoforte e alla chitarra, ha scritto la sua prima canzone a undici anni.

Ha frequentato la scuola di segretariato d’azienda.

Andrea Rigonat è il marito di Elisa e uno dei membri della sua band, in particolare il chitarrista. I due si sono sposati a Grado nel settembre del 2015, attraverso una celebrazione che piuttosto originale: la cantante si è infatti presentata in chiesa in sella a una moto. Hanno due figli. La prima, Emma Cecile, è nata il 22 ottobre 2009; il secondo, Sebastian, è nato il 20 maggio 2013.

Alla primogenita Elisa ha dedicato il brano A modo tuo, scritto da Ligabue.

Elisa Toffoli: malattia

Il covid ha colpito la cantante indirettamente ma personalmente. Nell’aprile del 2021 ha vissuto un grave lutto, la perdita di entrambi gli zii, a causa del Covid-19. Straziata dal dolore, ha voluti ricordarli con un post su Instagram: “Ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”.

A fine 2021, anche lei è risultata positiva al Covid.

Elisa Toffoli: canzoni famose

Luce: brano che ha permesso alla cantante di vincere Sanremo è stato scritto con la collaborazione di Zucchero . Si tratta della prima canzone di Elisa in italiano, ed è la traduzione del brano in inglese Speak to Me.

brano che ha permesso alla cantante di vincere Sanremo è stato scritto con la collaborazione di . Si tratta della di Elisa in italiano, ed è la traduzione del brano in inglese Speak to Me. Tra le canzoni in inglese di Elisa che hanno avuto più successo in Italia c’è No Hero , brano di rock elettronico che riporta la cantautrice a sonorità abbandonate verso la metà degli anni Duemila. Nel 2016 è stato il quarto brano più trasmesso nel primo semestre, e ha ottenuto il doppio platino a ventisei settimane dall’uscita.

, brano di rock elettronico che riporta la cantautrice a sonorità abbandonate verso la metà degli anni Duemila. Se piovesse il tuo nome. Il primo pezzo indie di Elisa. O almeno, dal testo indie, scritto da Calcutta. Canzone che ha segnato il ritorno all’italiano dell’artista, e che ha ottenuto un successo clamoroso e meritato, tanto da farne uscire una seconda versione proprio in collaborazione con l’artista di Latina.

Il primo pezzo indie di Elisa. O almeno, dal testo indie, scritto da Calcutta. Canzone che ha segnato il ritorno all’italiano dell’artista, e che ha ottenuto un successo clamoroso e meritato, tanto da farne uscire una seconda versione proprio in collaborazione con l’artista di Latina. A modo tuo: scritta da Ligabue e dedicata alla prima figlia. Grande successo sia per il testo sia per il videoclip che accompagna la canzone.

Elisa Toffoli: Sanremo

Elisa sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2022 con la canzone O forse sei tu. La cantante grazie a questa competizione si è fatta conoscere al pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2001 con la splendida Luce (tramonti a nord ovest).

LEGGI ANCHE: Cantanti Sanremo 2022, l’elenco completo dei nomi e delle canzoni in gara