Festa della donna: frasi d’auguri famose

Festa della donna: frasi famose. L’8 marzo è la giornata internazionale della donna e piovono frasi d’auguri nei confronti di tutte le donne. Ecco alcune frasi d’auguri per la festa della donna.

Festa della donna: frasi d’auguri

“Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!”

“Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”

“Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…”

“8 marzo.

Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto”

Frasi d’auguri famose

“Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna” Margareth Tatcher

“Se le donne in Russia possono lavorare per le ferrovie, perché non possono volare nello spazio?” Valentina Tereshkova

“Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa” Frida Kahlo

“È necessario che una donna lasci un segno di sé, della propria anima, ad un uomo perché, a fare l’amore siamo brave tutte!” Alda Merini

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente.

Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società”. Rita Levi Montalcini

“Le donne non vogliono essere capite, vogliono solo essere amate”. Arthur Schopenhauer

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai”. Oriana Fallaci

“Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese” Oscar Wilde