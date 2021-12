Chi è Sangiovanni, il cantante ex allievo di Amici amato dai giovanissimi

Sangiovanni non è un santo bensì un giovanissimo cantante che sta scalando le classifiche musicali negli ultimi mesi. Ex allievo di Amici, programma di Maria De Filippi, è amato e seguitissimo dai giovanissimi.

Chi è Sangiovanni: vita privata

Sangiovanni, nome d’arte di Damian Giovanni Pietro, nasce il 9 gennaio del 2003 a Vicenza. Sangiovanni è il più piccolo di tre fratelli e vive insieme ai suoi genitori nel proprio paese d’origine, a Vicenza e precisamente a Grumolo delle Abbadesse.

Il nome Sangiovanni arriva dalla madre che gli diceva sempre di non avere la faccia di un Santo e quindi di aver scelto questo nome d’arte proprio per questo motivo. La musica è diventata il suo lavoro e tutta la sua vita. A Vicenza frequenta il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro.

Sangiovanni è stato fidanzato con una ragazza di nome Margherita Mirelli. Sangiovanni durante le vacanze di Natale 2020 chiude la relazione con Margherita perché il suo crescente interesse per la ballerina Giulia Stabile. Sangiovanni e Giulia sono una coppia molto seguita sul web: i fans dietro l’hashtag Sangiulia seguono la giovane coppia. Pare che Sangiovanni abbia dedicato la canzone Lady alla fidanzata Giulia.

Giulia dopo un boom sui social ha cercato di smorzare i toni e il seguito:” Con Sangio va tutto bene. Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata. Stiamo cercando un po’ di allontanare la coppia dal social”.

La carriera musicale

La carriera musicale di Sangiovanni inizia da e grazie al programma di Amici. Nell’edizione 2020 si fa conoscere e da lì la sua fama è cresciuta a dismisura. Sangiovanni si è presentato alla scuola di Amici con all’attivo due singoli: non +, uscito a giugno 2020, e parano!a, uscito a maggio 2020. I brani sono entrambi pubblicati sotto l’etichetta Sugar Music, etichetti discografica di Caterina Caselli.

Il video della canzone “non +” è stato diretto dallo stesso Damian come ha dichiarato su un post di Instagram. Nella scuola di Amici Sangiovanni realizza sia Gucci Bag che Lady: la seconda in particolare ha avuto un grosso successo.

Nel 2021 un nuovo singolo ancora, sempre nella scuola di amici: “Tutta la Notte”, prodotta da Dardust. La canzone Lady è diventata disco d’oro a marzo 2020 con 35 mila copie vendute. Dopo la fine del programma Amici Sangiovanni conferma il suo successo: a fine maggio il suo album “Sangiovanni” è il più venduto in Italia e il suo singolo Malibù è in vetta tra i singoli più ascoltati.

Nell’estate 2021 durante il tour per presentare il nuovo disco, Sangiovanni è stato ospite alla prima puntata di Battiti Live, il programma musicale dell’estate. Pubblica anche il videoclip del suo singolo Malibù dove lui e la fidanzata Giulia Stabile recitano scene di vita quotidiana.

Durante la seconda puntata di settembre di Amici 21, Sangiovanni ha lanciato il nuovo singolo Raggi Gamma.

Sangiovanni e Amici 2o

Ad Amici 20 Sangiovanni è il concorrente più giovane: entra con un suo inedito dal titolo Guccy Bag: conquista Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre Arisa seppur piacevolmente colpita ha dichiarato di non saper come lavorare con Sangiovanni.

Nell’edizione di Amici 20, Sangiovanni conosce la ballerina Giulia Stabile. Sangiovanni inizialmente è fidanzato, ma durante le vacanze di Natale chiude la relazione con la sua ex per fidanzarsi con Giulua.

Nel serale Sangiovanni vince e convince: contro Aka7even fa delle barre su Il Ragazzo della Via Gluk e riceve molti complimenti, continuando a sformare inediti di successo come Tutta la Notte.

Arriva in finale e vince il premio della critica e il premio delle radio: la sua canzone Malibù risulta essere tra le più votata dalle radio come canzone più radiofonica. Sangiovanni vince anche il premio SIAE del valore di ventimila euro in gettoni d’oro per la sua creatività e la sua capacità di tradurre concetti profondi in parole semplici. Sangiovanni si è classificato al secondo posto di Amici 20, lasciando il posto della vittoria a Giulia per volere del televoto del pubblico.

Apple Music, Sangiovanni l’artista più ascoltato del 2021

Il 1 dicembre 2021 Apple Music ha svelato quelle che sono le canzoni più ascoltate del 2021 (le cosiddette annuali Top 100). Sul podio dei brani più ascoltati c’è “Malibù” di Sangiovanni che si è imposta come vera e propria canzone dell’estate. «È sempre stato uno dei miei sogni quello di raggiungere più persone possibili con la mia musica – ha dichiarato il cantante venuto a conoscenza della notizia – ed è un sogno che quest’anno si è realizzato. Ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music fino a farmi diventare l’artista con la canzone più ascoltata del 2021». Dietro di lui sul podio ci sono Blanco e Sfera Ebbasta con il brano “Mi fai impazzire”. Tra le prime 10 non poteva mancare anche “Zitti E Buoni” dei Måneskin (con la quinta posizione) e “Voce” di Madame (decima).

Il successo di Lady con riferimenti sessuali

Diverse canzoni che hanno riferimenti sessuali durante l’estate 2021 hanno scalato le classifiche musicali . Il punto è che che queste canzoni sono cantate dai bambini a scuola. Un esempio è la canzone Lady di Sangiovanni che ha avuto molto successo proprio tra il pubblico giovanissimo.

Nella sua canzone Lady, il riferimento sessuale è a una coppia giovane con una richiesta esplicita:

“Ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme/Dammi il tuo cuore, baby/Farò di te una donna

Baciami sulla bocca con il rossetto rosa/Per la tua prima volta

Siamo la coppia perfetta/Cupido la lanci ‘sta freccia? /Che sono qui che ti aspetto”