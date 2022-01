Chi è Ornella Muti, l’attrice di fama mondiale che conduce il Festival di Sanremo

Ornella Muti è un’attrice romana di 67 anni, tra le più note e amate dal pubblico italiano e mondiale. Nel 2022 è co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Nella sua vita ha ottenuto numerosissimi premi, ed è stata anche insignita del titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha inoltre tre figli ed è stata sposata due volte. Ecco chi Ornella Muti.

Chi è Ornella Muti: biografia e carriera

Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è nata a Roma il 9 marzo 1955, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Fin da giovane talentuosissima, ha iniziato la carriera a soli 14 anni, esordendo come protagonista nel film di Damiano Damiano La moglie più bella. La pellicola, ispirata alla storia vera di Franca Viola, è uscita nel 1969. Tale trampolino di lancio le è servito ad ottenere poi moltissime parti.

Da Il sole nella pelle, Un posto ideale per uccidere, Un solo grande amore, Esperienze prematrimoniali, a La segretaria, L’amante adolescente.

Ma un incontro è stato decisivo per rendere ancora più celebre l’astro nascente di Ornella Muti: quello con Mario Monicelli. Il regista infatti l’ha scelta per il film Romanzo popolare nelle vesti di Vincenzina, a fianco di Ugo Tognazzi. E da allora l’interprete romana ha potuto vantare collaborazioni italiane e internazionali di grande rilievo, al fianco di Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti.

Altri film in cui ha recitato sono: I nuovi mostri, candidato come Miglior film Straniero ai Premi Oscar del 1972, Il Bisbetico Domato, Un povero ricco, Nessuno è perfetto e Bonnie e Clyde all’italiana.

I premi e il Festival di Sanremo

Proprio per il suo talento, Ornella Muti ha vinto svariati premi. In particolare, una Targa d’oro al David di Donatello, due Grolle d’oro, tre premi come migliore attrice, due premi alla carriera, tre Globi d’oro e tre Ciak d’oro.

Ma anche tre premi come migliore attrice protagonista, il Ciak d’oro speciale, un Premio Pasinetti per l’attrice al Festival del Cinema di Venezia, e due Nastri d’argento come migliore attrice protagonista. Ha ricevuto inoltre tre candidature come migliore attrice protagonista al David di Donatello (1982, 1988, 1989) e una come migliore attrice agli European Film Awards. Dal 2 giugno 1995 è anche Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2022, inoltre, è stata scelta per co-condurre il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

La vita privata dell’attrice

Ornella Muti ha tre figli. Naike Rivelli è la primogenita, venuta al mondo nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità: è attrice e cantante. Carolina e Andrea sono i figli nati dal matrimonio con Federico Fachinetti, anche loro attori. Ornella Muti è anche nonna. I suoi tre nipoti sono Akash (figlio di Naike), Alessandro e Giulia (nati da Carolina).

Ornella Muti è stata sposata due volte: con l’attore Alessio Orano (dal 1975 al 1981) e con Federico Fachinetti (dal 1988 al 1996).

L’ultimo grande amore di Ornella è stato l’imprenditore Fabrice Kerhervè.