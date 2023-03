Back to school 2023, quando inizia: concorrenti, conduttrice, come funziona

Quando inizia Back to school 2023, tutto sulla seconda edizione del reality di Italia 1. Il reality show che vede un gruppo di personaggi famosi tornare tra i banchi di scuola avrà una nuova conduttrice. Ecco cosa sappiamo del cast del programma.

Back to school 2023, quando inizia? Come funziona il reality?

C’è sempre più attesa per l’arrivo in tv dell’edizione 2023 di Back to school. Il reality scolastico di Italia 1 ha avuto molto successo lo scorso anno ed è pronto a portare di nuovo un gruppo di 30 personaggi famosi dietro i banchi di scuola. Il ritorno del programma avverrà poco dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, la cui puntata finale andrà in onda il 3 aprile. Back to school 2023 avrà inizio un paio di giorni dopo, il 5 aprile. Vecchi volti della tv e dei reality dovranno rimettersi sui libri per affrontare di nuovo l’esame di quinta elementare. A dar loro una mano ci saranno 13 bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, i cosiddetti “maestrini“. Riusciranno i vip a seguire le lezioni dei loro maestri in miniatura?

Nuova conduttrice e nuovo cast: chi tornerà tra i banchi?

Quest’anno non ci sarà Nicola Savino a guidare la classe: il conduttore è infatti già occupato su TV8 con il suo 100% Italia. Al suo posto ci sarà Federica Panicucci, volto storico della Mediaset e già conduttrice di Mattino Cinque. Per quanto riguarda invece il cast, ecco la lista completa degli alunni troppo cresciuti di questa edizione, che comprende sia ex concorrenti di noti reality, che cantanti, comici, attori e conduttori: