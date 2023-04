GF Vip 8, confermata la nuova edizione: novità, polemiche, conduttore, concorrenti

GF Vip 8, confermata la nuova edizione tra novità e polemiche. Nonostante le bacchettate di Pier Silvio Berlusconi per la troppa volgarità, l’ottavo Grande Fratello Vip ci sarà. Ci sarà un nuovo conduttore? Chi potrebbero essere i concorrenti?

GF Vip 8, confermata la nuova edizione: le polemiche e le possibili novità

Nonostante il clima tempestoso che ha circondato le ultime settimane del Grande Fratello Vip 7, i fan del programma possono stare tranquilli. Il nuovo GF Vip 8 si farà, la nuova edizione è confermata. Il reality più seguito della tv arriverà alla sua ottava edizione, che andrà in onda, come al solito, a partire da settembre. La Mediaset, tuttavia, è pronta a prendere provvedimenti. Non mancheranno, infatti, delle importanti novità per correggere il tiro dopo gli avvertimenti di Pier Silvio Berlusconi, che non tollererà un’altra edizione all’insegna di violenza e volgarità.

Secondo diverse voci di corridoio, l’emittente pare intenzionata a perseguire una linea più educata e più adatta alla prima serata e agli interessi degli sponsor pubblicitari, che non gradiscono essere associati a contenuti “trash”. Si parla inoltre di ridurre la durata del programma, che quest’anno ha battuto tutti i record con ben sei mesi e mezzo di messa in onda.

Conduttore, opinionisti e concorrenti, chi saranno?

Chi saranno invece il conduttore, gli opinionisti e i concorrenti del GF Vip 8? Sebbene le polemiche facessero pensare ad un cambio di conduzione, sembra proprio che i risultati di Alfonso Signorini gli siano valsi almeno un altro anno alla guida del GF Vip. Il direttore editoriale di Chi, forte degli ascolti eccellenti registrati dal programma, guiderà il reality verso un futuro più “pulito” rispetto alla settima edizione. Si sa ancora poco sui concorrenti del programma, che però dovrà essere in linea con la nuova politica anti-volgarità della rete. A questo scopo Mediaset pare disposta ad investire maggiormente sul cast, portando in casa personaggi ben più famosi, tra cui forse anche vecchie conoscenze dei precedenti GF.

Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti, Sonia Bruganelli ha già annunciato di voler lasciare il GF, nella speranza di dare un po’ di spazio a giovani come Giulia Salemi o Soleil Sorge. Non è detto, tuttavia, che sia questa la linea prescelta da Mediaset: si registra, infatti, la candidatura di Giancarlo Magalli, che si è detto molto interessato a partecipare allo show.