Chi è Natasha Stefanenko: marito, figlia, altezza, Pechino Express

Chi è Natasha Stefanenko, ex modella russa? Ex conduttrice di Festivalbar, è sposata da anni con Luca Sabbioni

Natasha Stefanenko è un’ex modella russa naturalizzata italiana che sarà una delle concorrenti di Pechino Express 2022.

Chi è Natasha Stefanenko

Natasha Stefanenko, nata il 18 aprile 1969 nella russa sovietica, è una ex modella. Laureata in ingegneria metallurgica all’Università nazionale di scienza e tecnologia di Mosca, nel 1992 vince il concorso The Look of the Year svoltosi a Mosca. Successivamente si trasferisce in Italia e inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver lavorato in un ristorante e in campo pubblicitario, sbarca su Canale 5 al programma La Grande Sfida. Tra i programmi da lei condotti ci sono Per tutta la vita (1997 con Fabrizio Frizzi), Festivalbar nel 2001, Taratata insieme a Vincenzo Mollica. Tra le serie tv spicca invece Distretto di polizia 9.

Vita privata

La modella è sposata con l’ex modello e imprenditore Luca Sabbioni, con cui nel 2000 ha avuto una figlia, Sasha.

I due stanno insieme da oltre 20 anni e hanno sempre dimostrato di sostenersi a vicenda l’uno con l’altro. Il marito Sabbioni ha intrapreso la sua attività di modello per diversi anni e, terminata la carriera in passerella, si è lanciato in una sua attività imprenditoriale nel settore delle calzature.

Curiosità

Natasha è alta 1,87 e pesa circa 72 kg.