Chi è Nikita Pelizon, vincitrice del Gf Vip 7: origini, ex fidanzato, Pechino Express 2022

Chi è Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7. Giovane modella, per lavoro ha viaggiato in tutto il mondo. Nel 2022 è stata nel cast del programma Pechino Express 2022, per poi conquistare la vittoria nell’ultima edizione del GF Vip.

Chi è Nikita Pelizon: vita privata, carriera e origini della vincitrice del GF Vip 7

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994. Fin da piccola, inoltre, ha sempre avuto non solo la passione per il mondo della moda ma anche quella per il fitness. All’età di 18 anni, infatti, Nikita ha cominciato a lavorare seriamente nel mondo della moda, cominciando a sfilare anche su passerelle importanti fino ad arrivare in Sri Lanka.

Così per lavoro si è trasferita a Milano. In seguito, per tre mesi ha vissuto in Cina, approdata nel paese del Sol Levante sempre per motivi lavorativi. La sua popolarità si deve per le partecipazioni a diversi programmi televisivi come quando prende parte nel ruolo di tentatrice a Temptation Island nel 2018 e anche in Ex on the Beach su Mtv. Inoltre, ha recitato dei piccoli ruoli in due fiction: Un passo dal cielo e Donne in gioco. Nel 2022 è stata in gara in coppia con la brasiliana Helena Prestes nell’edizione 2022 di Pechino Express 2022, arrivando al quarto posto.

La vittoria al GF Vip 7, il trionfo dopo sei mesi e mezzo nella casa più spiata d’Italia

Nel 2023 Nikita Pelizon ha partecipato al Grande Fratello Vip 7, reality show condotto da Alfonso Signorini, aggiudicandosi la vittoria dopo ben sei mesi e mezzo all’interno della casa più spiata d’Italia. La modella è stata infatti tra i primi vipponi a varcare la porta rossa, a settembre del 2022, resistendo nella casa fino alla puntata finale del successivo 3 aprile. Nikita si è assicurata il 53,8% dei voti contro il 47,2% della seconda classificata, Oriana Marzoli.

Nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’italia, Nikita ha avuto un brevissimo flirt con Luca Onestini, ragazzo che molto gli piaceva fisicamente. Successivamente, nella casa come ospite è entrato il suo ex fidanzato Matteo Diamante, con cui ha avuto modo di recuperare un rapporto dopo mesi e mesi di gelo. Nel corso di questa esperienza, ha stesso amicizia con Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, ma anche con George Ciupilian.

Vita privata, chi è il suo fidanzato?

La modella attualmente è single ma si ricorda molto la sua storia con Matteo Diamante, concorrente della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. I due avevano partecipato allo show di Mtv Ex on the beach condotto da Giulia De Lellis.