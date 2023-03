Chi è Soleil Sorge, showgirl italo-americana: Gf Vip 6, Sophie Codegoni, Alex Belli

Soleil Anastasia Sorge, conosciuta come Soleil Sorge, è una influencer e showgirl italo-americana. Nata a Los Angeles, ha 27 anni ed è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Soleil Sorge: esordi e carriera

Soliel Sorge è nata il 5 luglio 1994 ed è attualmente single. La sua professione è quella di influencer e modella e dentro la casa del grande Fratello è una delle concorrenti più in vista. Nata da padre italiano e madre americana, pur avendo studiato a New York, durante la sua infanzia sia è trasferita in Abruzzo. La giovane, quindi, che si è divisa tra Italia e Stati Uniti sta inseguendo il suo sogno di diventare attrice. Proprio in America, a tal riguardo, ha frequentato un corso di recitazione a Manhattan presso The Lee Straberg Theatre & Film Institute ed è stata poi un volto della trasmissione Roma TV. Ha partecipato a Miss Italia nel 2018, edizione vinta Clarissa Marchese.

La prima partecipazione televisiva che l’ha resa al pubblico è quella di Uomini e Donne dove ha sceso le scale del programma per corteggiare Luca Onestini (che l’ha scelta). Ha preso parte poi al reality L’isola dei Famosi nel 2019 ed è stata una concorrente di Pechino Express insieme alla mamma nel 2020. Ora ha tentato una nuova avventura al Grande Fratello Vip 6.

I fidanzati famosi di Soleil

Soleil Sorge, attualmente single, ha avuto un buon numero di relazioni. La sua carriera in tv è iniziata proprio corteggiando il tronista Luca Onestini ma la storia tra i due si è conclusa dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 2. All’isola dei Famosi è stato con Jeremias, ma la storia anche lì è stata breve. Nel 2021 ha invece avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, concorrente al Grande Fratello Vip 6, anche questa conclusasi dopo poco tempo. Al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si sta distinguendo per il flirt in atto con Alex Belli. Lui nega che ci sia qualcosa in più rispetto ad una semplice amicizia ma non tutti gli spettatori la pensano alla stessa maniera. La compagna di Alex Delia Duran infatti, infastidita dall’atteggiamento tra i due, ha avuto un confronto con entrambi all’interno della casa definendo Soleil una “gattamorta”. All’interno della casa la ragazza ha molto legato con Manila Nazzaro ed è una delle concorrenti più temute dai gieffini.

La love story con Alex Belli, una telenovela infinita

La love story all’interno della casa più spiata d’Italia tra Soleil Sorge ed Alex Belli pare ricca di colpi di scena ed è diventata una vera e propria telenovela. Tra i due le cose sembravano in un primo momento andare a gonfie vele, con la coppia che sembrava intenzionata ad andare oltre la casa del Gf. Soleil Sorge, però, ha mostrato di nutrire sempre più dubbi nei confronti dell’attore tanto da mettere in discussione, a partire dai primi di dicembre 2021, la sua sincerità. Un giorno infatti, dopo avergli dato un bacio, ha rimarcato all’attore: “Lo senti questo bacio? E’ falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”. Un colpo di coda che avrebbe spiazzato l’attore che avrebbe chiesto a Soleil un chiarimento in merito. Quel che è certo è che la telenovela, almeno fino a che i due rimangono in casa, continuerà.

Soleil Sorge: curiosità

La gieffina su Instagram è molto attiva tanto che vanta un grande numero di follower. Sul corpo ha due tatuaggi, uno sul fianco e uno sul seno. È alta un metro e 73 centimetri e ha due cani che ama tantissimo: Simbah e Lyla.

La lite con Sophie Codegoni

Nel marzo 2023 ha litigato con la sua ex amica del Gf Vip, Sophie Codegoni, accusandola di aver copiato la linea di costumi da mare.