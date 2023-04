Jenny De Nucci, chi è l’influencer ex Collegio: vita privata, Ariete, fidanzata, Back to School

Chi è Jenny De Nucci, influencer e attrice ex concorrente de Il Collegio. Il docu-reality Rai l’ha lanciata verso la notorietà, aiutandola a farsi strada in ambito televisivo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Jenny De Nucci, vita privata e carriera dell’influencer ex Collegio

Nata a Garbanate Milanese il 27 maggio 2000, Jenny De Nucci compirà a breve 23 anni. Famosissima attrice ed influencer italiana, è riuscita a crearsi un nome grazie alla sua partecipazione alla prima edizione de Il Collegio. Jenny era infatti una degli studenti problematici della prima classe del famoso docu-reality Rai. La sua esperienza a Il Collegio si chiude con una bocciatura, ma le porta in dote una grande notorietà, grazie al quale riesce a crearsi un ampio seguito sul web. Ad oggi il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1.2 milioni di persone. Questa nuova fama la aiuta anche a farsi strada nel mondo della recitazione: prima a teatro, con gli spettacoli Niente. Zero. Nulla e The show… can go on?, poi con la tv, con un ruoli in fiction di successo come Un passo dal cielo e Don Matteo.

Jenny De Nucci torna in tv con Back to School, l’influencer è di nuovo una studente

Jenny De Nucci è una dei 30 concorrenti vip della seconda edizione di Back to School, presentata da Federica Panicucci. La giovane influencer è pronta a replicare la sua esperienza televisiva tra i banchi di scuola, nel tentativo di sostenere con successo l’esame di quinta elementare. A dar loro una mano ci saranno 13 bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, i cosiddetti “maestrini“.

Vita privata, è fidanzata? La storia con Ariete

La vita privata di Jenny De Nucci è stata spesso al centro dell’attenzione dei principali giornali di cronaca rosa. In particolare si è molto parlato della sua relazione con la rapper Ariete, artista ascesa al successo grazie a X-Factor. Le due giovani sono rimaste insieme per diverso tempo prima di prendere strade diverse nel giugno del 2022.

Jenny ha annunciato la rottura con un post sui social: “Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo, ‘Amarsi in pubblico lasciarsi subito”.

In seguito Jenny è stata protagonista di altri brevi flirt e relazioni, tra cui quella con il tiktoker Tancredi Galli e quella con il giovane attore Riccardo De Rinaldis. Al momento l’influencer pare sia tornata single e non ci sono indizi circa un possibile nuovo amore nella sua vita.