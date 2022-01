Chi è Scintilla, il comico e presentatore di Colorado

Chi è Scintilla? Il comico romano ha 48 anni e una lunga carriera alle spalle in televisione, anche in qualità di conduttore di celebri show.

Scintilla, all’anagrafe Gianluca Fubelli, è un comico romano di 48 anni. È conosciuto al pubblico anche per aver condotto alcuni programmi televisivi. Ecco chi è Scintilla.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Scintilla (Gianluca Fubelli)

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è nato a Roma il 9 aprile 1973. Ha quindi 48 anni. Prima di affermarsi come comico, Scintilla ha fatto l’odontotecnico e poi l’animatore di villaggi turistici. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1998 nel gruppo I Turbolenti, nel quale è rimasto fino al 2013.

Nel 2006 ha avuto una piccola parte nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono e nello stesso anno ha condotto con Enrique Balbontin una trasmissione comica su Paramount Comedy. Successivamente ha recitato in L’ultimo crodino e Area Paradiso ed è stato co-protagonista nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini.

Al pubblico è noto anche per la partecipazione di Colorado, trasmissione in cui è apparso in tutte le puntate e che ha poi condotto nel 2017, insieme a Federica Nargi e a Paolo Ruffini, e nel 2019 insieme a Ruffini e Belén Rodriguez.

In televisione ha inoltre presentato per circa un semestre su TV8 House of Gag insieme a Omar Fantini. Nel 2020 ha partecipato al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Scintilla, che è alto circa 1,70 metri e pesa intorno ai 90 chili, è stato al centro di un dibattito in passato riguardante un suo forte dimagrimento.

Gianluca Fubelli e la dieta a cui si è sottoposto

Gianluca Fubelli si è sottoposto alla cosiddetta “Dieta chetogenica” che gli ha permesso di perdere circa 10 chili in poche settimane.

Si tratta di un regime alimentare preciso ed efficiente che si basa sulla riduzione dei carboidrati in una quantità tale che obbliga l’organismo ad aumentare il consumo energetico e ad eliminare i grassi del tessuto adiposo. Successivamente, Scintilla ha iniziato a reintrodurre gradualmente i carboidrati, e ha poi cominciato una dieta di mantenimento.