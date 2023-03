Riki, chi è il cantante, da Amici a Back to School 2023: carriera, vita privata, fidanzata

Chi è Riki, cantante diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi. Scopriamo qualche informazione in più sul noto artista, tra i concorrenti dell’edizione 2023 di Back to School.

Chi è Riki, vita privata e carriera del cantante ex concorrente di Amici 2016

Nato a Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio 1992, Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, ha 31 anni ed è un noto cantante italiano, diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici 16. Fin da piccolo appassionato di musica, studia canto e recitazione per poi diplomarsi allo IED di Milano, con specializzazione in Design del Prodotto. In quegli anni continua ad inseguire il suo sogno di sfondare come cantante. Comincia a farsi conoscere dal grande pubblico proprio grazie al talent show di Maria De Filippi. Riki diventa uno dei concorrenti più amati e apprezzati dell’edizione e arriva ad un passo dalla vittoria finale: è il vincitore della categoria Canto, ma non riesce a battere la concorrenza del ballerino Andreas Müller, che si aggiudica il programma.

Negli anni successivi, forte della stima e del supporto di Francesco Facchinetti, Riki porta avanti la sua carriera artistica. Nel 2017, dopo il suo primo EP Perdo le parole, arriva il suo primo album in studio, Mania, trascinato da singoli come Se parlassero di noi e Aspetterò lo stesso. Nel 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano Lo sappiamo entrambi, che si classifica al 23esimo posto. Il brano è incluso nel secondo album di Riki, Popclub, insieme al singolo Litighiamo.

Riki torna in tv con Back to School 2023

Riki è pronto a tornare sul piccolo schermo partecipando ad un altro programma, non un talent questa volta. Sarà infatti uno dei famosi concorrenti dell’edizione 2023 di Back to School. Il cantante sarà uno dei vip “ripetenti” pronti a tornare sui banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare. Il cast del programma di Italia 1 è pieno di personaggi di spessore come Pierpaolo Pretelli, Alessandro Cecchi Paone e Gabriele Cirilli.

Vita privata: fidanzata, Instagram

In passato Riki ha avuto diverse relazioni con donne molto note nel mondo dello spettacolo. La più recente è quella con la modella svedese Ella Ayalon, con la quale per un periodo ha vissuto a Milano. Più di recente Riki è stato beccato in compagnia di Stephanie Bellarte, nota influencer ed ex concorrente de La pupa e il secchione. Altre importanti donne nel suo passato sono Aurora Ramazzotti, Ginevra Lambruschi e la studentessa Sara Gotti. Al momento non è noto se Riki abbia una nuova fidanzata. Non vi sono indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre un milione di followers.