Chi è Valeria Marini oggi: età, compagno, figlio ed ex marito

Valeria Marini, bellissima showgirl, attrice e conduttrice televisiva italiana, è una delle dive più popolari della storia dello spettacolo italiano. Che cosa fa Valeria Marini oggi? Chi è il suo attuale compagno? Tutto sulla carriera, la famiglia e la vita privata della Valeriona Nazionale.

Chi è Valeria Marini oggi: età e carriera

Valeria Marini è nata a Roma il 14 Maggio 1967 e ha 54 anni. Dopo la separazione dei genitori ha trascorso gran parte della sua infanzia a Cagliari, città d’origine della madre. Si trasferisce poi nuovamente a Roma, dove consegue il diploma e comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando come modella, sotto il nome di Lolly. Dopo diversi concorsi, un paio di piccole parti al cinema e di apparizioni televisive, Valeria Marini la sua grande occasione nei primi anni ’90, quando sostituisce Pamela Prati come primadonna del Bagaglino. Grazie alla sua bellezza e la sua simpatia, si fa subito amare dal grande pubblico e diventa ben presto una delle showgirl più popolari della televisione italiana.

Trova successo anche al cinema, recitando in diverse pellicole come Incontri Proibiti, Bambola e In questo mondo di Ladri. Nel corso della sua carriera Valeria Marini lavora spesso come conduttrice, presentando programmi di successo come Scherzi a Parte e Domenica In. Nel 1997, è messa alla guida del quarantasettesimo Festival di Sanremo, insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. Partecipa inoltre a molti reality show, tra cui l’Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP e Temptation Island VIP. Valeria Marini è ancora oggi molto seguita dagli italiani: il suo profilo instagram ha oltre un milione di follower.

Vita privata, chi è il suo ex marito? Chi è il suo attuale compagno?

La vita sentimentale di Valeria Marini ha sempre incuriosito moltissimo gli italiani. Tanti i flirt, presunti e non, a lei attribuiti dai giornali di gossip, con grandi nomi del calibro di Jovanotti e Alfonso Signorini. Valeria Marini ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, al quale è stata accanto anche nel periodo del suo fallimento economico e della sua detenzione per bancarotta fraudolenta. Nel corso della relazione Valeria Marini, a causa di problemi di salute e dello stress relativo ai guai giudiziari del compagno, ha purtroppo avuto un aborto spontaneo.

Nel 2013 si sposa con Giovanni Cottone, imprenditore del settore dell’elettronica di consumo. Il loro matrimonio, tuttavia dura meno di un anno. Venne alla luce, infatti, che Giovanni Cottone si era già sposato in chiesa con un’altra donna, per cui la loro unione risultò nulla. La showgirl si dichiarò molto ferita dalla vicenda: “La mia è stata una vicenda molto dolorosa, perché io sono profondamente cattolica. Io ho ottenuto la nullità delle nozze dalla Sacra Rota nel giro di quattro, cinque mesi, quindi in poco tempo per l’epoca, perché c’era un motivo valido, visto che prima del nostro matrimonio mio marito si era già sposato in chiesa in Sicilia e mi aveva mentito dicendo che le sue precedenti nozze erano state registrate solo al Comune”.

Nel 2018 si lega all’imprenditore Patrick Baldassari, con il quale partecipa a Temptation Island VIP, relazione che i due decidono di chiudere nel corso del programma. Un anno dopo, nel 2019, comincia una relazione con Gianluigi Martino, manager televisivo quasi vent’anni più giovane, con il quale si lascia dopo pochi mesi in modo burrascoso. Al momento, Valeria Marini è di nuovo single.

Valeria Marini ha figli? Ha fratelli e sorelle?

Nonostante un grande desiderio di maternità, purtroppo Valeria Marini non ha figli. La showgirl ha più volte raccontato che avrebbe desiderato avere un bambino prima di compiere 50 anni. In Lezioni Intime, la sua autobiografia, ha rivelato di aver avuto tre aborti.

Valeria Marini ha un fratello, Fabio, e una sorella minore, Claudia. Entrambi sono molto riservati e si impegnano a mantenere la propria vita privata lontano dai riflettori. La stessa Valeria fa di tutto per proteggere la loro privacy. Fabio ha una figlia, Marta, che ha avuto un brutto incidente il 31 Dicembre 2015, dalla quale fortunatamente si è ripresa.