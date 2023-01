L’isola delle rose di Blanco: testo e video ufficiale del nuovo singolo dell’artista

L’isola delle rose di Blanco è il nuovo singolo che è uscito in queste ore. il video del brano è già in tendenza su Youtube e sta ottenendo un incredibile successo per il cantante che non si ferma. Nei giorni scorsi, aveva annunciato il suo nuovo tour negli stadi.

L’isola delle rose di Blanco: testo

Blanco è uscito con il suo nuovo singolo dal titolo “L’isola delle rose”. Nell’intro del brano, Blanco canta: “Amo questa vita e questo fottuto disagio, anche se piano piano mi corrode, mischio i tuoi sorrisi con le droghe e non ci sono mai stato, son cambiato da quando scopavamo forte nello scantinato”. Di seguito ecco il testo del nuovo brano dell’artista:

Sono il solito bastardo

scusami se di scuse

nella tasca ne ho un miliardo

amo questa vita e questo fottuto disagio

anche se piano mi corrode

mischio i tuoi sorrisi con le droghe

E non ci sono mai stato, son cambiato

da quando scopavamo forte nello scantinato

da quando rubavo gli anelli te li regalavo da quando ti spogliavi nuda

e ti fotografavo

Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è l’eco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia mia mia mia mia mia mia

come fossi stata tu ad aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se fossi stata tu a aver scelto me

solo per portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose

sull’isola delle rose

sull’isola delle rose

Se mi dici che non faccio più parte delle tue priorità

cerco di capire se la tua bugia è una verità, oh oh

tutto in fiamme, oh oh

ricordi in fiamme, oh oh

i tuoi occhi in fiamme, oh no

come fossi in fiamme

Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è l’eco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia mia mia mia mia mia mia

come fossi stata tu ad aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se fossi stata tu a aver scelto me

solo per portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose

Volevo fossi mia, non una fantasia

Volevo fossi mia, non una fantasia

Il video ufficiale del nuovo singolo dell’artista

Il video ufficiale del brano, in tendenza su YouTube, è stato prodotto da Illmatic Film Group e scritto e diretto da Simone Peluso.

LEGGI ANCHE: Blanco negli stadi nel 2023, l’annuncio di nuovi concerti: ecco le date e le tappe