Federica Panicucci, vita privata: figli, compagno, ex marito

Federica Panicucci è una conduttrice televisiva italiana, da molti anni alla guida di Mattino Cinque. La showgirl è molto popolare anche su Instagram, dove ha più di 1 milione di followers.

Chi è Federica Panicucci: esordi e carriera

Federica Panicucci è nata il 27 ottobre 1967 a Cecina (provincia di Livorno) ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, esordisce sul piccolo schermo come centralinista del programma Portobello di Enzo Tortora.

L’anno in cui la sua carriera prende il volo è però il 1993 quando La svolta arriva per Federica nel 1993 quando conduce il concorso musicale estivo Festivalbar assieme a Fiorello e Amadeus. Nel 2006 viene scelta con Enrico Papi per guidare il programma La Pupa e il Secchione e ha fatto anche alcune esperienze in radio (ad esempio con il programma radio Dear Deejay). Attualmente è un volto “storico” di Mattino Cinque, programma di Canale 5 che guida dal 2009.

Dal 2017 ha condotto il Concerto di Natale insieme al sacerdote Davide Banzato.

Ex fidanzato

Federica Panicucci ha avuto una relazione, durata ben 20 anni, con Mario Fargetta.

I due sono stati insieme dal 1995 al 2015 e hanno dato alla luce due bambini: Sofia (nel 2005) e Mattia (nel 2007). Secondo le pagine di cronaca rosa i due poi si sarebbero separati a causa dei numerosi tradimenti di Mario che dopo un po’ di tempo sono diventati insostenibili per Federica. Anche per amore dei figli, i due sono rimasti in buoni rapporti.

La storia con Marco Bacini

Federica Panicucci, chiuso il rapporto con Mario Fargetta, ne ha aperto un altro con Marco Bacini. I due sono insieme dal 2016 e assieme a lui è socia in affari del brand di moda Let’s Bubble. Proprio in occasione del lancio del marchio Federica ha dichiarato che “l’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere”. Nel 2022 i due hanno annunciato il matrimonio così da poter coronare il loro amore.

Federica e Marco non hanno figli ma Marco va molto d’accordo sia con Sofia che con Mattia.