Beatrice Valli, chi è l’influencer ex concorrente di Uomini e Donne

Chi è Beatrice Valli? Basta farsi un giro sui suoi social e scoprirlo. La sua famiglia nasce e vive sui social, quindi si sa molto di lei, della sua vita privata e professionale. La Valli è una modella ed influencer, partita da Uomini e Donne dove ha incontrato il suo attuale compagno e partner Marco Fantini. I due, ultimamente, hanno adottato una cucciola di nome Coco.

Chi è Beatrice Valli

Beatrice Valli è nata a Bologna il 14 Novembre 1995. È sorella di Eleonora e dell’influencer Ludovica Valli, anche lei diventata tronista a Uomini e Donne.

Lei e le due sorelle sono state cresciute dalla madre ed è per questo che Beatrice ha sempre sentito l’assenza del padre e ha cercato fin da giovanissima l’amore. Ad appena 16 anni rimane incinta del calciatore Nicolas Bovi e dalla relazione tra i due nasce il piccolo Alessandro.

Dopo essersi lasciati, Beatrice Valli ad appena 19 anni prende parte al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne per corteggiare il bellissimo Marco Fantini che diventerà il suo compagno con cui darà alla luce Bianca.

Beatrice Valli, l’influencer naturalizzata milanese

Beatrice Valli si è ritrovata in una famiglia social e sta formando la sua nuova famiglia sempre a contatto con le condivisioni sociale.

Beatrice ha 2.7 milioni di follower su Instagram). La più famosa è Ludovica Valli con quasi 2 milioni di follower su Instagram, piccola di casa e neo mamma, anche lei ex partecipante del programma Uomini e donne in veste di tronista.

La terza sorella, la maggiore, si chiama Eleonora con 300 mila follower su Instagram: mamma di due bambini, al contrario delle sue sorelle non ha partecipato a nessun programma televisivo. Ma, come le altre due, è un’affermata influencer su Instagram.

Chi era prima Beatrice Valli: la carriera

Beatrice Valli prima di entrare nel mondo dello spettacolo e in quello social, faceva la commessa in un negozio di proprietà di un suo zio.

Nel 2015 e nel 2016 ha partecipato Coca Cola Summer Festival, intervistando i ragazzi nel backstage. Ma è soprattutto la sua attività di influencer ad averla resa un volto noto tra le giovanissime, che amano ispirarsi e prendere spunto dal suo look acqua e sapone dal suo stile trendy ma allo stesso tempo rilassato. Uno sporty chic (Beatrice ama stare in tuta) molto apprezzato dalle teenager.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Poi, arriva la partecipazione a Uomini e Donne, dove non solo conosce il suo attuale compagna ma inizia la sua ascesa sui social.

Beatrice Valle, da Uomini e Donne a una vita su Instagram

«Il nostro matrimonio sarà social perché noi siamo una coppia social. Siamo nati in televisione e condividiamo da sempre la nostra vita con chi ci ama e ci segue attraverso instagram e gli altri portali. È giusto trasmettere la felicità e la gioia di un giorno speciale», ha dichiarato Beatrice Valli parlando del prossimo matrimonio con Marco Fantini.

A partire dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Beatrice Valli ha iniziato a far crescere i suoi follower su Instagram, sentendo anche la responsabilità di veicolare i giusti messaggi. La sua vita privata è condivisa quotidianamente sui social che però Beatrice utilizza anche per affrontare tematiche sociali come il body shaming.

Dopo aver partorito la terza figlia, Beatrice si è mostrata sui social senza ritocchi. Con un normale corpo di una donna che ha partorito da poco. Ma i commenti degli haters non sono mancati. All’influencer sono piovuti addosso commenti davvero brutti.

«La gente non ha rispetto per il momento e per le persone», ha commentato la Valli amaramente. «C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio. Anzi tre in questo caso. Il corpo della donna vive un grandissimo cambiamento. Sentirsi dire queste cose non è rispettoso non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto».