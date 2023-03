Luca Onestini, chi è: laurea, fidanzata, Soleil e Grande Fratello

Luca Onestini fa parte insieme al fratello del mondo dello spettacolo televisivo, in particolare dei reality che tanto successo e notorietà stanno portando ai due fratelli. Nel 2022 si unisce al cast del Grande Fratello Vip 7 dopo 14 puntate.

Luca Onestini, chi è

Luca Onestini è nato il 1° gennaio 1993 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. Ha iniziato a giocare da piccolo a calcio poi da giovanissimo due gravi infortuni hanno compromesso il suo percorso da professionista. Luca ha un fratello di nome Giammarco che è nel mondo dello spettacolo.

Decide di iscriversi all’università di Bologna a odontoiatria, e intanto lavora per mantenersi e pagarsi gli studi: fa il bagnino, l’istruttore di vela, ma anche il modello. Per gioco, poi, si iscrive a Mister Italia nel 2013 e lo vince.

Si aprono così le porte del mondo dello spettacolo. Prima diventa tentatore a Temptation Island, poi a Uomini e Donne e al GF VIP. Ha partecipato anche a Ciao Darwin, in alcune puntate della fiction L’ Onore e il rispetto. Nel 2021 è stato concorrente in Spagna diSecret Story.

Luca Onestini: laurea

Si è laureato a Odontoiatria a pieni voti. Dopo gli infortuni e i sogni svaniti come calciatore oltre al percorso nello spettacolo ha portato avanti anche gli studi universitari.

Fidanzata Ivana Mrazova

L’influencer ha avuto diverse relazioni, la più importante con la modella ceca Ivana Mrazova. La relazione tra i due è durata ben 4 anni, ma poi è arrivata alla conclusione a seguito anche della morte del papà di Ivana. Questo evento, che è stato particolarmente traumatico avvenuto durante il lockdown, ha allontanato molto i due ragazzi e ha spinto Ivana a tornare in Repubblica Ceca. Al ritorno in Italia, Ivana è poi entrata in crisi con Luca. Il motivo è stato spiegato durante il Gf Vip 7, in quanto per alcune settimane la stessa Ivana è entrata nel programma come ospite. Il ragazzo, al ritorno di Ivana in Italia, era più concentrato nel sistemare la loro convivenza, cosa che ha dato particolarmente fastidio ad Ivana. I due, poi, dopo l’ingresso di Ivana in casa del Gf, si sono riavvicinati e dopo la fine del programma potrebbero riniziare a frequentarsi.

Flirt nel Gf

Nella Casa del Gf, per un periodo, è stato molto vicino a Oriana Marzoli con la quale sembrava potesse nascere qualcosa. A corteggiarlo sarebbe stata in maniera più decisa Nikita Pelizon, che lui ha però allontanato.

Nel 2021 Luca Onestini si è legato a Cristina Porta, conosciuta nel programma Secret Story in Spagna ma dopo pochi mesi il rapporto è terminato. Prima che iniziasse il Gf, si vociferava che fosse legato con Seyma Darouich.

La relazione con Soleil Sorge

Dopo la fine della sua partecipazione a Uomini e Donne, Luca Onestini aveva iniziato una relazione con la corteggiatrice Soleil Sorgè, con cui si è lasciato a distanza durante il suo ingresso al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: è uno dei concorrenti della settima edizione

Nel 2021, Luca è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi sia con il fratello Giammarco sia con l’ex fidanzata Soleil Sorgè. Un anno dopo, Luca Onestini ritorna negli studi del GF Vip, ma stavolta come concorrente. Insieme ad Edoardo Tavassi e ad altri quattro famosi fa parte del gruppo di “nuove leve” di novembre che si unisce al cast della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.