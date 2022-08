Chi è il nuovo fidanzato di Alessandro Cecchi Paone: “Sperimentiamo”

Chi è Simone, il nuovo fidanzato di Alessandro Cecchi Paone? Il settimanale Chi becca la nuova coppia insieme in barca, in atteggiamenti molto affettuosi: “Niente da nascondere, è una dolce passione estiva. Stiamo sperimentando”.

I fotografi di Chi hanno paparazzato Alessandro Cecchi Paone in compagnia del suo nuovo fidanzato. Il noto divulgatore scientifico 60enne è stato immortalato in vacanza con la sua nuova fiamma, su una barca al largo della Costiera Amalfitana.

Il suo nuovo compagno è un 26enne di nome Simone, ben 34 anni più giovane di lui. Non si sa ancora molto dell’affascinante ragazzo biondo ora al fianco di Paone, se non che non fa parte del mondo dello spettacolo. Tra i due non sembra mancare la passione, come è evidente dai bollenti scatti pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini che li riprendono tra baci, abbracci e affettuosi scambi di effusioni. Secondo l’articolo di Chi, Paone e Simone sono salpati per Positano insieme ad un gruppo di amici del giovane, per poi fermarsi a mangiare in un famoso ristorante di pesce di Praiano.

Parla Paone: “Nulla da nascondere, è una dolce passione estiva. Stiamo sperimentando”

Lo stesso Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista a Chi, in cui ha condiviso alcuni dettagli circa la sua nuova relazione. “Non ho niente da nascondere.” –spiega il divulgatore scientifico- “È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando“. I due si sono avvicinati molto nel corso dell’estate e sono andati a diversi eventi insieme: “Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi, per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro sul 5G e Milano Marittima al Vip Master Tennis.

Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi“.