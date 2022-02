Chi è Nicola Savino, conduttore in radio e tv: carriera e vita privata

Nicola Savino è un conduttore radiofonico e televisivo, anche attore e imitatore italiano di successo.

Chi è Nicola Savino: esordi e carriera

Nicola Savino, nato a Lucca il 4 novembre 1967, è un conduttore radiofonico e televisivo. La sua famiglia è composta dal padre, noto ingegnere foggiano, e la madre, farmacista cosentina. Cresciuto a Metanopoli, la sua carriera ha il suo avvio nel 1984, quando comincia a lavorare nell’emittente locale Radio Sandonato. Tra radio, tv e discoteche, si fa strada fino a sbarcare nel 1989 a Radio Deejay e ha lavorato anche a Radio Capital.

Lo si vede, però, anche nel film Agente matrimoniale e nel 2006 conduce da solo il programma radiofonico Rio, riguardante la musica e i protagonisti degli anni Ottanta. Lo si è poi visto in trasmissioni come Le Iene e Quelli che il Calcio dove la sua presenza ha avuto particolare successo. Nel 2020 gli è stata affidata la conduzione di L’altro Festival, il programma in onda su RaiPlay. Ha partecipato recentemente anche al programma Back To School.

I due matrimoni

Nicola Savino si è sposato due volte.

La prima volta a soli 24 anni, ma divorziò poco tempo dopo. Nel 2009, invece, sposa Emanuela Suma, che aveva già partorito Matilda. I due si sono sposati dopo 10 anni. La moglie di professione è una costumista, ma sulla sua vita privata non si sa moltissimo e i due sono impegnati ad essere molto riservati.