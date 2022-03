Mietta, vita privata: chi è fidanzato misterioso?

Mietta è una cantante e scrittrice originaria di Taranto. 51 anni di Taranto, ha vinto la 39° edizione del Festival di Sanremo ed ha partecipato anche all’ultima edizione di Ballando con le Stelle (dove ha ricevuto parecchie polemiche perchè, come concorrente, si è presentata da non vaccinata).

Vita privata ed ex compagni

La cantante Mietta in passato è stata fidanzata con Brando Giorni, ma la storia d’amore è poi terminata. Successivamente, negli anni ’90, è stata legata sentimentalmente a Davide Tagliapietra e proprio da lui ha avuto un figlio, Francesco Ian, che è nato il 23 settembre 2010.

Il papà di Davide Tagliapietra è Aldo, ex voce de Le Orme, tanto che i due avevano in comune la grande passione per il canto. I due, però, pare che si siano lasciati e che abbiano preso strade diverse l’uno dall’altro.

Mietta: chi è il nuovo fidanzato?

Mietta, però, pare che dopo la separazione con Davide Tagliapietra abbia un nuovo fidanzato top secret. Al programma televisivo Oggi è un altro giorno, infatti, ha fatto alcune rivelazioni che farebbero intendere proprio questo: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story.

Sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle perchè hanno questa potenzialità infinita”. Alla domanda se sia o meno di Milano, la cantante ha risposto di no, facendo intendere che non è legato neanche al mondo del canto. “Non è di milano non fa parte del mio mondo ma abbiamo molte affinità”. L’identità del nuovo amore è quindi ancora sconosciuta e tutto fa supporre che non faccia parte del mondo dello spettacolo.