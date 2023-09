Chi è Sofia May Napolitano, nipote del presidente emerito

Nel corso dello svolgimento del funerale dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è intervenuta per ricordarlo anche la nipote Sofia May Napolitano. Vediamo meglio chi è e cosa ha detto del nonno.

Chi è Sofia May Napolitano

Sofia May Napolitano, classe 1997, è figlia del primogenito di Giorgio Napolitano, il figlio Giovanni, che è nato nel 1961. Ai funerali di Stato laici del presidente emerito morto venerdì 22 settembre a 98 anni è intervenuta anche lei, che ha parlato del suo legame con il nonno. La ragazza ha anche un fratello, Simone, nato nel 1999.

L’intervento in ricordo del nonno Giorgio

Sofia May Napolitano, in un intervento molto commosso, ha voluto ricordare il suo tanto amato nonno. “Giorgio Napolitano era un leader, un politico e un uomo formidabile premuroso, pieno di attenzioni. Era sempre presente per noi, ascoltava i nostri problemi in modo partecipe e comprensivo nonostante fosse già occupato con i problemi del Paese” ha detto la ragazza. La quale, sempre nel suo discorso, ha ricordato il legame del nonno Napolitano con la regina Elisabetta.

Il ricordo personale di Sofia

La ragazza, inoltre, ha poi aggiunto un ricordo del nonno molto personale. “Quando eravamo piccoli ci chiamava quando gli sembrava che ci fossero in televisione cartoni animati che ci sarebbero piaciuti, ha sempre trovato il tempo di venirci a prendere a scuola per portarci a mangiare un gelato a Villa Borghese”.