Chi è Maria Monsè, nuova concorrente al GF Vip: Non è la Rai, marito, figlia

Nella casa più spiata d’Italia, al ventunesimo appuntamento del Grande Fratello Vip, entra Maria Monsè. La nuova concorrente siciliana è attrice e showgirl, legata da anni a un’imprenditore. Ecco chi è Maria Monsè.

Chi è Maria Monsè: biografia e carriera

Maria Monsè nasce a Catania il 17 febbraio 1974. Fin da bambina Maria Monsè sogna di approdare al mondo dello spettacolo. È per questo che dalla Sicilia si sposta a Roma. E qui, negli anni ’90, debutta nello show Non è la Rai. Successivamente ottiene la conduzione del programma Go Cart, per poi dedicarsi alla carriera di attrice. Recita nelle pellicole destinate al cinema Io e il re, Ragazzi della notte, ma anche in lungometraggi per la televisione, come Il maresciallo Rocca e Donna.

Nel frattempo Maria Monsè inspessisce la sua esperienza di conduttrice. Nel 2000 presenta Un giorno speciale, facendo anche da opinionista in Domenica In. E non tralascia la scrittura. Pubblica infatti il libro di aforismi Il Monsè pensiero. Pensieri sparsi per giorni migliori. Dal 2005 torna a comparire in qualità di attrice sul piccolo schermo, riconfermandosi come opinionista e giurata in alcuni reality. Prima di entrare nel cast del Grande Fratello Vip 2021, l’attrice lancia una linea di abbigliamento per bambini, Perla Monsè, in onore della figlia.

Vita privata: marito e figlia

Maria Monsè è sposata con l’imprenditore Salvatore Paravia. I due ripetono spesso il loro matrimonio, come forma celebrativa delle nozze e della coppia. Hanno anche una figlia, Perla Maria, di 15 anni, che spesso è protagonista di critiche nei salotti di Barbara D’Urso. La ragazza infatti si abbiglia con vestiti succinti e vistosi che attirano le polemiche degli spettatori.

Perla Maria però viene sempre difesa dalla madre, che parla di lei come di una ragazza matura. Sembrerebbe che la giovane abbia rifiutato il percorso formativo privato, preferendo in autonomia, di frequentare la scuola pubblica per mettersi alla prova.

Il flirt con Amedeo Goria

Maria Monsè è stata anche al centro del gossip per aver avuto un flirt con il giornalista Amedeo Goria. I due, in base a quanto raccontato dall’attrice, si sarebbero scambiati un bacio in ascensore sul set del film Annarè. La showgirl ha infatti dichiarato a Barbara D’Urso: “Avevamo appena iniziato le riprese. Lui ha approfittato di un attimo che siamo rimasti insieme in ascensore e con questo riflesso pronto mi ha abbracciato e c’è stato questo bacio”.