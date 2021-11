Chi è Gabriele Cirilli: malattia, moglie e personaggi del comico

Chi è Gabriele Cirilli, comico e cabarettista famoso per i tanti personaggi imitati e interpretati in televisione? Suo il tormentone “Chi è Tatiana?!?”. Nel suo curriculum anche una carriera da attore sul grande e piccolo schermo.

Chi è Gabriele Cirilli: vita privata

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno del 1967 e ha 53 anni di età. E’ un comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano. Iscrittosi all’Università “La Sapienza” di Roma abbandona miseramente il corso di Lettere Moderne per seguire il più illustre Gigi Proietti nel suo Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma. Diplomatosi, lavora in teatro, cinema e televisione, dove appare per la prima volta nel 1986 come concorrente a Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin. Debutta nel programma Seven Show nei panni del maestro d’orchestra Mino di Vita.

Ha lavorato anche come scrittore e ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive (tra cui Un Medico in Famiglia, Dio vede e provvede e moltissime altre). Nel 1998 approda al cinema con il ruolo di coprotagonista al fianco di Paolo Villaggio nel film “Un bugiardo in Paradiso”. Inoltre ha l’onore di annoverare tra i suoi ultimi spettacoli teatrali “Che bella serenata” scritto con Vincenzo Cerami e con musiche originali di Nicola Piovani.

Gabriele Cirilli: malattia

Gabriele Cirilli ha sofferto di depressione a causa del suo lavoro, malattia superata grazie poi al supporto della moglie. Gabriele Cirilli ha rivelato il proprio momento di sofferenza nel salotto televisivo di “Vieni da me” con Caterina Balivo: “C’è stato un tempo in cui non venivo gratificato professionalmente. Volevo fare l’attore, ma non me lo permettevano: mi scartavano ai provini. Così passavo le giornate sul divano, ho sofferto anche di depressione perché non riuscivo ad affrontare il mio lavoro nella maniera in cui avrei voluto. Con grinta e passione. Mia moglie portava a casa lo stipendio vero, quello che permetteva di farci da mangiare”. Sulla moglie: “Sono molto grato a mia madre. Una donna eccezionale che mi ha sempre supportato, si è sempre spesa per gli altri: un animo nobile e sensibile. Anche quando non stava bene cercava di fare qualcosa di utile alla collettività”

Gabriele Cirilli: moglie

Gabriele Cirilli a 18 anni si è fidanzato con Maria De Luca, che ha in seguito sposato e dalla quale ha avuto un figlio, Mattia (2001). La moglie di Maria De Luca è stata prima una farmacista prima di seguire suo marito a Milano e intraprendere la carriera di produttrice teatrale. Vivono in Brianza, nella cittadina di Vedano al Lambro.

I due si sono conosciuti nel 1984 sui banchi del loro liceo (classico) e da allora non si sono mai separati. Lo stesso attore ha confessato a Grand Hotel in merito alla loro relazione: “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco (…) Mi innamorai subito.”, e ancora: “Lei è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.

Gabriele Cirilli: personaggi… Chi è Tatiana?!?

Gabriele Cirilli diventa popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di Zelig, all’inizio vestendo i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone Chi è Tatiana?!?…, che dà anche il titolo, oltre che a un libro omonimo e ad uno spettacolo teatrale, al film Chi è Tatiana (2001), regia di Roberto Campili.

Nel 2012 Cirilli partecipa come concorrente alla prima edizione talent di Rai1 Tale e quale show nelle vesti di Pino Daniele (prima puntata), Luciano Pavarotti (seconda puntata), Giusy Ferreri (terza puntata) e Freddie Mercury (quarta e ultima puntata). Viene confermato nella seconda edizione nella quale ottiene molto successo per l’interpretazione del personaggio, rapper coreano, PSY nella quarta e ultima puntata. Partecipa anche alla terza edizione del settembre 2013 del programma in qualità di ospite d’onore fuori gara con delle Mission Impossible affidategli dal conduttore Carlo Conti che deve superare ogni puntata. Interpreta i Ricchi e Poveri (prima puntata), Wanda Osiris (seconda puntata), Valter Brugiolo (terza puntata), Bee Gees (quarta puntata), Celia Cruz (quinta puntata), Gene Simmons dei Kiss (sesta puntata), i Beatles (settima puntata), Al Bano e Romina Power (ottava puntata), Orietta Berti (nona puntata), gli ABBA (decima puntata), Wess e Dori Ghezzi (undicesima puntata) e I Tre Tenori insieme a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni (dodicesima puntata). Manterrà tale ruolo anche nella quarta edizione, imitando tra gli altri la vincitrice di The Voice Suor Cristina Scuccia e quella dell’Eurovision Song Contest 2014 Conchita Wurst.

Nel novembre del 2021 dopo 14 anni torna ad esibirsi a Zelig.