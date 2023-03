Elena Morali finge di essere incinta, il web insorge: cosa è successo

Elena Morali finge di essere incinta: “Scusate, era solo uno scherzo”. L’ex Pupa ha fatto infuriare il web con un annuncio di dubbio gusto sul suo profilo Instagram. Che cosa è successo?

Elena Morali si finge incinta su Instagram: “Perdonatemi, solo uno scherzo”

La showgirl italiana Elena Morali è finita al centro di una bufera sul web a causa di un gesto di cattivo gusto. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione e dell’Isola dei Famosi ha provocato la rabbia dei suoi fan su Instagram con un finto annuncio in cui faceva intendere di essere incinta del suo fidanzato, Luigi Favoloso. La Morali aveva infatti condiviso nelle sue storie una foto in cui appare insieme al suo compagno, mentre si tiene la pancia: “Un uno che diventa un due, che diventano tre”. Una palese allusione ad una gravidanza che per un’ora manda in visibilio il suo pubblico, formato da oltre 1.7 milioni di follower. Poi arriva la smentita, era tutto uno scherzo per presentare il nuovo cagnolino di Elena Morali: “Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi“.

I borbottii del web, la coppia vuole davvero un figlio?

Non sono mancati brontolii e frustrazione da parte del pubblico di Elena, che per un’ora intera è stato convinto che ci fosse un bimbo in arrivo. In molti hanno criticato la Morali, vedendo lo scherzo come un semplice mezzo per attirare quanta più attenzione possibile. L’influencer e Luigi Favoloso puntano a sposarsi entro la fine dell’anno, per cui erano in molti gli appassionati di gossip convinti che la coppia stesse cercando di avere un bambino. Da parte sua, Elena Morali non sembra affatto turbata dalla risposta negativa dei suoi fan e continua a godersi i primi giorni di Muffin nella sua nuova casa: “Quanto è dolce! Provo un amore smisurato. Ora vi inonderò di suoi video”.