Michele Cucuzza, chi è oggi il conduttore e giornalista: Back to School, vita privata, ex moglie, malattia

Chi è oggi Michele Cucuzza, giornalista e conduttore televisivo. Tra i più noti mezzibusti del piccolo schermo, oggi continua ad apparire in tv come ospite ed opinionista. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è oggi Michele Cucuzza, vita privata e carriera del conduttore e giornalista

Nato a Catania il 14 novembre 1952 Michele Cucuzza Silvestri ha 70 anni ed è uno dei più noti giornalisti e conduttori televisivi italiani. Dopo alcune prime collaborazioni con il Catania Sera, nel 1973 comincia a lavorare per Il Giornale e per l’ufficio stampa del sindacato UIL. Tanta gavetta in questi primi anni, durante i quali completa i suoi studi laureandosi in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano e diventa giornalista professionista nel 1979.

Nel 1983 Cucuzza approda finalmente alla Rai come redattore, lavorando a servizi sia per la tv che per la radio. Nel 1987 diventa conduttore del TG2, ruolo che ricopre fino al 1997, quando inizia a presentare Cronaca in diretta, ben presto rinominato La vita in diretta. Resta al timone anche dopo il passaggio del programma su Rai 1, fino al 2008. Negli anni successivi presenta e prende parte a molte altre trasmissioni, tra cui La posta del cuore, Segreti e bugie, Unomattina, Rosso di sera e Mission.

Con l’avanzare dell’età Michele Cucuzza fa un passo indietro dalla conduzione, ma continua ad apparire sul piccolo schermo come ospite e opinionista. Nel 2020 è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, sua prima esperienza in un reality show, ma viene eliminato dopo appena 34 giorni. Tornerà a farsi vedere nella casa per aggiornare i concorrenti sulla pandemia di Covid-19 e sulle normative d’emergenza decretate dall’allora premier Giuseppe Conte. È possibile seguirlo anche sui social: il giornalista ha un profilo Instagram ufficiale con quasi 34mila follower.

Michele Cucuzza torna tra i banchi di scuola a Back to School 2023

Michele Cucuzza sarà uno dei 30 concorrenti dell’edizione 2023 di Back to School, presentata da Federica Panicucci. Insieme a molti altri vipponi, il giornalista tornerà dietro i banchi di scuola per sostenere di nuovo l’esame di quinta elementare. A dar loro una mano ci saranno 13 bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, i cosiddetti “maestrini“.

Vita privata: ex moglie, fidanzata, figlie

Michele Cucuzza ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata durante la sua esperienza al GF Vip 4. Il giornalista ha infatti spesso parlato della sua ex moglie, con la quale ha spesso provato a ricreare un rapporto senza successo. Pur non svelando al pubblico l’identità della donna, il conduttore ha parlato a lungo del grande dolore causatogli dalla sua relazione con lei. “Mi sono dato da fare come un matto per recuperare e rimettermi con lei.” –ha spiegato Cucuzza- “Alla fine ci sono riuscito, ma il risultato è durato pochissimo. E in più sono stati mesi disastrosi. In lei e con lei non c’era nulla che mi interessasse. Diciamo che vivevo nella nebbia. Il telefono era l’unico canale tra me e lei e aspettavo solo un suo messaggio. Ero monomaniacale. Sapevo che sarebbe stata la mia dannazione. Non c’è nulla che della mia vita privata che rifarei, perché so cosa significa soffrire”.

Ad oggi, fortunatamente, Cucuzza sembra essere riuscito a ritrovare l’amore. Da diverso tempo, infatti, ha una solida relazione con la dottoressa e chirurga estetica Rosanna Catizzone. Cucuzza è inoltre il padre di due figlie oggi grandi, nate da due precedenti relazioni. La prima, Michela, è figlia di una giornalista francese. La seconda, Carlotta, è nata invece da una relazione tra Cucuzza e una sua collega in Rai.

Michele Cucuzza, la malattia: “Mi sono rovinato la vacanza”

In un’intervista risalente al 2022, Michele Cucuzza ha svelato di soffrire di un problema agli occhi. Questa malattia gli ha creato non pochi fastidi nel corso degli anni: “Se c’è una parte del corpo a cui ho sempre dovuto prestare particolare attenzione, quella sono gli occhi. I miei sono estremamente delicati”. In un episodio specifico, l’ex mezzobusto, in vacanza sulle spiagge di Gaeta, è stato colto da un’improvvisa irritazione agli occhi, che si sono arrossati in modo preoccupante. Cucuzza ha provato a gestire la situazione con i suoi soliti colliri, che però non hanno funzionato.

Il problema si è risolto al suo rientro, ma da allora il giornalista evita ogni possibile fonte di irritazione eccessiva degli occhi, dalle lenti a contatto all’eccessiva esposizione al sole: “Mi sono rovinato la vacanza. Il medico ha guardato bene il fondo dell’occhio e non ha trovato particolari patologie. Avevo una congiuntivite estremamente pervicace e mi ha prescritto un collirio contenente il principio attivo idrocortisone sodio fosfato. Ho iniziato a prenderlo quotidianamente e, dopo circa una ventina di giorni, l’occhio ha cominciato a essere meno rosso e poi, finalmente, a sbiancare”.