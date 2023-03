Awed, chi è lo youtuber vincitore dell’Isola dei Famosi 2021: Back to School, fidanzata, vita privata

Chi è Awed, youtuber e personaggio tv vincitore dell’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo qualcosa in più sull’ex naufrago e stella del web, su Youtube da quando aveva 16 anni. Dalla carriera, a qualche info sulla sua vita privata.

Nato a Napoli il 12 luglio 1996, Simone Paciello, in arte Awed, è un noto youtuber italiano, più conosciuto al pubblico televisivo nostrano per la sua vittoria all’Isola dei Famosi 2021. Su Youtube dall’età di 16 anni, negli anni ha accumulato un folto seguito di fan grazie ai suoi video-reazione e alla sua simpatia. Ad oggi il suo canale conta oltre 2.17 milioni di iscritti e i suoi video continuano a macinare centinaia di migliaia di views. Ha anche un profilo Instagram e un account TikTok, entrambi con ben oltre 1.8 milioni di follower.

Nel corso degli anni si è ritagliato un certo spazio anche al di fuori del web. Nel 2016 Awed ha fatto il suo esordio da attore recitando da protagonista in Natale al Sud. In quegli anni ha anche scritto il suo primo libro, Penso ma non lo penso, per poi fare il suo debutto sul piccolo schermo, prima con Ciao Darwin nel 2019 e poi come conduttore del GF Vip Party nel 2020, al fianco di Annie Mazzola. Awed si è messo alla prova anche come cantante: ha inciso tre singoli insieme a Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. Il primo, Scusate per il disagio, ha raccolto oltre 35 milioni di visualizzazioni e si è aggiudicato un disco d’oro. Il secondo, Ho anche dei difetti, ad oggi conta oltre 6 milioni di visualizzazioni. Nel 2019 arriva il suo ultimo pezzo con Preziosi e Dose, Che disastro!.

Il ritorno in tv con Back to School 2023

Awed è pronto a tornare sul piccolo schermo partecipando ad un altro show strapieno di vip, l’edizione 2023 di Back to school. Lo youtuber sarà uno dei vip “ripetenti” pronti a tornare sui banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare. Il cast del programma di Italia 1 è pieno di personaggi di spessore come Pierpaolo Pretelli, Alessandro Cecchi Paone e Gabriele Cirilli.

Vita privata, cosa sappiamo: è fidanzato?

Al momento non è noto se Awed abbia una fidanzata o meno. In passato lo youtuber ha avuto una lunga relazione con Ludovica Bizzaglia, attrice conosciuta sul set di Natale al Sud. Dopo solo un anno insieme, tuttavia, Ludovica ha annunciato la fine della loro storia: “Io e Simone Paciello non stiamo più insieme. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio”. All’epoca girano molte voci attorno alla loro rottura, secondo le quali il motivo dietro alla brusca separazione fosse un’altra donna, Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere milanista Christian Abbiati. Tali voci, tuttavia, non vennero mai confermate.