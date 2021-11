Chi è Walter Zenga, ex portiere dell’inter e “uomo ragno”

Walter Zenga è un ex calciatore italiano, precisamente un ex portiere, diventato anche famoso sul piccolo schermo.

Chi è Walter Zenga: esordi e carriera

Walter Zenga è nato il 28 aprile 1960 ed è riconosciuto come uno dei migliori portieri italiani di tutti i tempi. Con l’Inter, la squadra del suo cuore, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe Uefa e ha preso parte a due campionati del mondo. Grazie al padre si appassiona al calcio fin da quando era bambino. Il primo club alla quale si affida è la Macallesi 1927 e dal 1971 entra nei pulcini dell’Inter. Facendo gavetta anche in serie minori gioca in squadre come come la Salernitana, il Savona e il Sambenedettese ma all’eta di 22 anni torna all’ Inter dove riuscirà a diventare titolare. Con questi colori giocherà fino al 1993 e la sua ultima partita in maglia neroazzurra sarà finale della Coppa UEFA 1993-1994 vinta proprio dall’Inter. Con l’Inter in carriera ha disputato 473 incontri e ancora oggi è visto come una bandiera neroazzurra.

Walter Zenga oltre il calcio

Walter Zenga è diventato anche un personaggio televisivo ed è arrivato a condurre diversi programmi. Ha condotto su Odeon TV dal 1987 al 1990, Forza Italia, insieme a Fabio Fazio e Roberta Termali. Con Amadeus ha condotto Disco Sport su Radio Deejay ma è nel ruolo di postino di C’è posta per te, programma di Maria De Filippi, che si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo. Nel 2008, poi, commenta partite della nazionale italiana con Marco Civoli mentre nel 2017 è opinionista su Mediaset Premium. Nel 2019 lo troviamo negli studi di TV8 per commentare l’Europa League.

Fidanzate e mogli

La vita privata di Walter Zenga si distingue per ben tre matrimoni. Negli anni ’80 sposa Elvira Carfagna, allora Miss Marche, da cui nasce il primogenito Jacopo (1986). La sua seconda moglie è invece Roberta Termani, conosciuta durante il programma Forza Italia. I due hanno due figli: Nicolò e Andrea (il quale ha partecipato al Grande Fratello Vip ed ha rotto i rapporti con il padre da più di 10 anni). Nel 1997 la loro relazione finisce e Walter si innamora dell’attrice Hoara Borselli con cui starà per 6 anni. Nel 2005 per Walter c’è però una nuova svolta sentimentale: si sposa nuovamente con la travel blogger Raluca Rebedea, conosciuta durante lil periodo vissuto in Romania in cui è stato allenatore. I due danno alla luce Samira nel 2009 e Walter Jr nel 2012. Anche questo matrimonio, però non è andato a buon fine e Walter Zenga ad oggi è single e residente a Dubai.

“Ero l’uomo ragno”, il libro di Walter Zenga

L’ex portiere dell’inter si è voluto raccontare in una autobiografia “Ero l’Uomo Ragno” dove si è raccontato senza filtri. Nel libro sono presenti diversi aneddoti relativi alla sua carriera ma parla anche della sua vita privata e amorosa. Il progetto editoriale è stato promosso anche sulla sua pagina Instagram, seguita da più di 200 mila follower.