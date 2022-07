Elisa Esposito, chi è la prof del corsivo: da TikTok a OnlyFans il successo cresce

Elisa Esposito è una giovane ragazza di origini milanesi divenuta famosa per essere la prof del corsivi, un nuovo linguaggio che ha spopolato sui social. Così ha deciso di farsi seguira da un’agnezia di pubblicità ed ora è sbarcata anche su OnlyFans pubblicando contenuti per adulti.

Elisa Esposito, chi è la prof del corsivo

Elisa Esposito è una ragazza originaria di Milano, classe 2003. Diventata famosa sulla piattaforma di TikTok per aver portato un nuovo strano linguaggio ed infatti è stata nominata come la prof del corsivo, un modo di parlare (chiaramente ironico, lo diciamo subito) che vuole prendere in giro proprio il gergo delle ragazze milanesi.

Per parlare correttamente il corsivo, basta quindi trascinare le parole aprendo al le vocali.

Dai video su TikTok, non solo ha aumentato di parecchio i suoi follower sui vari account social ma è stata intervistata dalle radio e ha fatto anche delle serate in discoteca, iniziando a guadagnare anche economicamente.

Da TikTok a OnlyFans il successo cresce

Dopo il successo su TikTok come prof del corsivo, la ragazza ha iniziato a farsi seguire d a un’agenzia di influencer marketing, e ha deciso di approdare sulla piattaforma OnlyFans in cui si condividono contenuti per soli adulti al fine di aumentare i suoi guadagni e il suo pubblico.

Nella descrizione della sua pagina sul social network, Elisa promette “tante fotine sexyy”, tutte a pagamento: 7 dollari e 50 per 31 giorni fino a 44 dollari per 6 mesi. “Ho iniziato a febbraio scorso, aiutata dalla mia agenzia. Lì posto contenuti non pubblicabili su altri social”, ha confessato.

