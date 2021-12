Chi è Ivan Cattaneo, età, anni 80′, Grande Fratello

Chi è Ivan Cattaneo, cantante e musicista che per 20 anni è stato lontano dai riflettori dedicandosi ad alcune sue altre passioni.

Ivan Cattaneo, un musicista e cantante che ha avuto un discreto successo in particolare negli anni 80′. Oggi prova a rilanciarsi nel mondo dello spettacolo dopo essere stato per 20 anni lontano dai riflettori.

Chi è Ivan Cattaneo: età

Ivano Cattaneo, conosciuto solo come “Ivan”, è nato a Bergamo il 18 marzo 1953. Quando aveva 13 anni confessa la sua omosessualità alla madre. La donna lo porta da uno psicologo e poi viene ricoverato in una clinica psichiatrica.

Una volta inteso che nessuno riusciva a capirlo ed aiutarlo, decide di fingere di essere “guarito” e riesce ad uscire dalla clinica. Decidendo a questo punto di non affrontare il discorso più con nessuno, per evitare di rivivere quello che aveva passato nella clinica.

Fino alla maggiore età vive a Pianico, in una piccola provincia nel bergamasco. Durante la sua infanzia e adolescenza capisce che nella sua vita la musica è importante: a 12 anni fa un provino per lo Zecchino d’oro e durante il liceo studia musica e impara a suonare la chitarra, per poi entrare a far parte di alcuni gruppi locali.

Oltre alla musica e al cinema, Ivan si è dedicato anche alla pittura e alla scrittura. È stato protagonista di diverse mostre ed autore di numerosi libri. Tutte attività che lo hanno reso un artista polivalente ed apprezzato in diversi campi culturali. La sua sensibilizzazione al mondo dell’omosessualità lo hanno fatto diventare un’icona della comunità LGBTQ, rendendolo un modello per tutti quei ragazzi e ragazze che non hanno il coraggio di uscire allo scoperto.

Ivan Cattaneo: anni 80′

Il primo album di Ivan Cattaneo esce nel 1975. Si tratta di UOAEI a cui segue, due anni dopo, Primo secondo e frutta (Ivan compreso) contenete la hit Maria Batman. Il suo brano più popolare però sarà Polisex.

Negli anni ’80 porrà però fine alla sua carriera musicale, ciò nonostante il grande successo dell’album 2060 Italian Graffiati.

Da quel momento in poi la carriera del cantante vira verso le arti visive, se non per un ritorno al mondo della musica negli anni ’90 con un album di inediti, Il cuore è nudo…e i pesci cantano.

Bandiera Gialla è l’album più famoso di Ivan Cattaneo. E’ un album di revival del Beat italiano degli anni sessanta arrangiato da Roberto Cacciapaglia e prodotto da Caterina Caselli, su etichetta CGD.

Il disco risulta particolarmente orecchiabile e permette a Ivan Cattaneo di ottenere un successo ancor più grande di quello raggiunto con 2060 Italian Graffiati.

Ivan Cattaneo: Grande Fratello

Ivan Cattaneo partecipò al Grande Fratello Vip nel 2018 condotto da Ilary Blasi, proprio per riuscire a disintossicarsi dal cellulare e farsi conoscere dal mondo dei più giovani. Questa partecipazione al reality show era intesa come una penitenza per aver lasciato il mondo del piccolo schermo circa 20 anni fa.