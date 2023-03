Justine Mattera, chi è oggi la showgirl ex moglie di Paolo Limiti: carriera, marito, figli

Chi è oggi Justine Mattera, showgirl di origine americana ed ex moglie di Paolo Limiti. Famosissima tra gli anni Novanta e Duemila, si è dimostrata molto versatile in carriera, mettendosi alla prova sia come cantante che come attrice. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Nata a New York il 7 maggio 1971 da genitori italiani, Justine Elizabeth Mattera compirà a breve 52 anni ed è una nota showgirl televisiva, famosa anche per il suo breve matrimonio con lo storico conduttore Paolo Limiti. Dopo una laurea in Letteratura conseguita nel 1993 negli Stati Uniti, si mantiene con diversi lavori prima di lanciarsi nel mondo della moda come indossatrice. Nel 1994 si trasferisce in Italia, dove completa i suoi studi universitari a Firenze, specializzandosi in Lingue, Letteratura italiana e Storia dell’Arte. Inizia quindi a lavorare come ballerina e cubista, lavoro con il quale attira l’attenzione del produttore Joe T. Vannelli, che la lancia come cantante. Justine Mattera comincia così a farsi un nome nel genere della italodance, con singoli come Baby Hold On, Feel it e Bidibodi.

La svolta nella sua carriera artistica avviene grazie all’incontro con il suo futuro marito Paolo Limiti, che la prende al suo fianco come showgirl e la lancia sul piccolo schermo. Grazie alla sua partecipazione a Ci vediamo in TV dal 1996 al 2003, Mattera ottiene l’attenzione di un pubblico molto più ampio, che le consente di ritagliarsi uno spazio in tv. Nel corso degli anni conduce Come Thelma e Louise, Urlo, e il programma radio Slave to the Rhythmn, al fianco del suo produttore Vannelli. In carriera si mette in gioco anche come attrice, sia a teatro che al cinema. Sul grande schermo recita in Se lo fai sono guai, Go go tales, Aimless e Alta infedeltà. Ha inoltre partecipato come concorrente all’edizione 2006 de La fattoria, dove arriva al terzo posto in classifica. Nel 2023 è una dei concorrenti della seconda edizione di Back to school.

Vita privata: la storia con il conduttore, il marito e i figli

La sua storia d’amore con Paolo Limiti dura solo due anni, dal 2000 al 2002. Il matrimonio di Justine con il conduttore si spezza a causa di un’insanabile differenza d’opinioni. La showgirl desiderava ardentemente diventare madre, tuttavia Limiti non ha mai voluto figli. Ciononostante, Mattera ricorda ancora con affetto il suo ex marito, scomparso per un tumore al cervello nel 2017: “Mi ha lasciato un mestiere, una professione. Sono molto riconoscente. Lui era così intelligente, era come il sole. Quando ti toglieva lo sguardo, c’era il gelo. Io volevo stare in quel sole lì. Ogni giorno imparavo qualcosa”.

Ad oggi, Justine Mattera è riuscita a coronare il suo sogno familiare al fianco del suo attuale marito, l’imprenditore Fabrizio Cassata. I due si conoscono poco dopo la fine della relazione tra la ballerina e Limiti e restano insieme per sette anni prima di decidere di convolare a nozze nel 2009. Dal loro amore, ancora solidissimo dopo vent’anni, nascono due figli, Vivienne Rose e Vincent, che oggi hanno rispettivamente 14 e 12 anni. In una puntata di Delicato, Justine Mattera ha spiegato di essersi fatta influenzare dalla tipica apprensione materna italiana: “Sono molto ansiosa con i miei figli da quando vivo in Italia… mi avete contagiata!”.