Chi sono Gigi e Ross: vita privata, figli, carriera, curiosità

Gigi e Ross, rispettivamente Luigi Esposito e Rosario Morra, fanno parte di un duo comico e hanno origini napoletane. Ma cosa sappiamo di loro?

Chi sono Gigi e Ross

Luigi Esposito e Rosario Morra, meglio conosciuti come Gigi e Ross, sono due attori napoletani. Luigi è nato a Napoli il 19 luglio del 1978 e ha iniziato a recitare subito dopo il liceo. La sua formazione proviene dalla Accademia di Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli che lo ha lanciato verso il successo. Proprio con Rosario Morra, suo amico d’infanzia, ha costituito il duo comico. Rosario, nato invece il 13 gennaio 1976, ha studiato anche lui all’Accademia D’Arte Drammatica di Napoli e fondato, prima del lancio di Gigi e Ross, il gruppo “I Turbanti”. La loro carriera sul piccolo schermo inizia nel 2006 quando entrano prima in Zelig, poi in Colorado e infine in Mai dire martedì. Nel 2008, anno della loro consacrazione, sono stati scelti per condurre la trasmissione Made in Sud che hanno avuto modo di presentare per i 9 anni successivi. Si sono poi accostati assieme ad Alessandro Greco alla conduzione del programma Furure e nel 2020 hanno condotto Prima Festival, show che ha preceduto il Festival di Sanremo. Si vocifera che su questo fronte potrebbero fare il bis ed essere confermati al “Prima Festival” 2021 con Amadeus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi & Ross (@gigieross)

Vita privata

Gigi e Ross sono entrambi impegnati e con una relazione all’attivo e sono entrambi papà. Se da un lato Rosario è sposato dal 2013 con Milli Indaco, Luigi Esposito è fidanzato ufficialmente con Naike Orilio che ha sposato 2009 ed è una ballerina professionista. La coppia ha avuto due figli, Nicole e Gabriel, mentre Ross ha un figlio di nome Mathias.

Curiosità

Gigi e Ross comunque sono due grandi amici e amano trascorrere del tempo insieme. Il loro idolo è Dario Fo ed entrambi sono tifosi sfegatati del Napoli. Sono entrambi amanti dello sport e del kickboxing in particolare.sono du