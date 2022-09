Il Grande Fratello Vip 7 sta per tornare su Mediaset, guidato ancora una volta da Alfonso Signorini. Ecco tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Il Grande Fratello Vip 7 sta per cominciare e i nuovi concorrenti, anticipati dall’esperto Davide Maggio, sono pronti ad affrontare una nuova avventura nella casa più spiata d’Italia. Ecco chi sono.

Giovanni Ciacci : ex volto di Detto Fatto, costumista storico di Valeria Marini, ha di recente dichiarato di essere sieropositivo

Amaurys Pérez : Ex pallanuotista, ed ex di tantissimi reality

Cristina Quaranta : Ex ragazza di Non è la Rai e velina di Striscia la Notizia

Antonella Fiordelisi : Ex schermitrice, influencer nota per i suoi presunti flirt con personaggi famosi tra cui i calciatore Higuain

Antonino Spinalbese : Parrucchiere, ex di Belen Rodriguez da cui ha avuto la figlia Luna Marie

George Ciupilan : tiktoker ed ex allievo de Il Collegio

Sofia Giaele De Donà : Influencer che ha partecipato a Ti Spedisco in Convento

Alberto De Pisis : Ex di Taylor Mega, poi dichiaratosi omosessuale

Daniele Del Moro : Ex concorrente del Grande Fratello nel 2016

Edoardo Donnamaria : Arriva da Forum, ma è conosciuto principalmente per la sua voce, essendo speaker di RTL 102.5

Elenoire Ferruzzi : Icona trans, è nota per i suoi “sfacciati” video

Nikita Pelizon: Influencer, ex tentatrice di Temptation Island e di On The Beach, quest’anno a Pechino Express