Pasquale Mammaro, chi è: vita privata e carriera del manager dei vip

Pasquale Mammaro è considerato nel panorama musicale italiano il manager dei vip. A lui si deve il lancio di diversi giovani artisti ma anche aver ripotato in alto cantanti il cui nome era caduto nell’ombra della notorietà.

Pasquale Mammaro, chi è: vita privata

Pasquale Mammaro è considerato da tutti il manager dei vip. La sua carriera è iniziata nel 1975 nelle radio private di Roma, per poi passare alla discografia. A metà anni Ottanta nasce la Starpoint e nel giro di pochissimo tempo diventa il riferimento promozionale su Roma delle maggiori aziende del settore. ” Piano piano ho cominciato a collaborare con le varie etichette discografiche dell’epoca, inserendomi in quella fitta rete di rapporti professionali che si nasconde dietro ai lustri e lustrini del mondo dello spettacolo. Ho cominciato a seguire gli artisti e a capire il funzionamento di questo tipo di lavoro che comunque, nel tempo, è cambiato. Nonostante i cambiamenti, però, alla luce del mio percorso, se si è in grado di farsi le ossa, in seguito si riesce tranquillamente a costruire una buona strada per il futuro. Negli anni ’90 ho iniziato a collaborare con la tv e devo ammettere che si è rivelata un’esperienza alquanto positiva. Ho prodotto e realizzato programmi per Rai1, Rai2, Tele Montecarlo e così via. Tuttavia, si trattava di trasmissioni a costo zero per la rete emittente, dovevo trovare io i fondi tramite degli sponsor. Di conseguenza, dopo un po’, capii che forse mi conveniva lavorare con gli artisti e così è stato”, ha raccontato in un’intervista Mammaro riguardo il suo percorso professionale. Dunque, diverse sono state e sono le collaborazioni con i più importanti programmi televisivi musicali.

La carriera del manager dei vip

Mammaro ha lanciato e rilanciato personaggi importanti della musica italiana come come Diodato o Il Volo ma anche Orietta Berti, Donatella Rettore, Marcella Bella, Riccardo Fogli, Don Backy, Fausto Leali, Little Tony e Mino Reitano. Si dice che sia stato l’artefice di aver portato I Cugini di Campagna all’ultimo Festival di Sanremo.