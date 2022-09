Alberto De Pisis, chi è l’ex di Taylor Mega: GF Vip 7, vita privata, coming out

Chi è Alberto De Pisis, l’ex fidanzato di Taylor Mega, poi dichiaratosi ufficialmente omosessuale. Dopo la fine della sua storia con la nota influencer, il 30enne milanese ha fatto coming out. Sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7.

Chi è Alberto De Pisis, vita privata e carriera dell’ex di Taylor Mega

Alberto De Pisis ha poco più di 30 anni, è originario di Milano ed è noto ai più per aver avuto una breve storia con la famosa influencer ed imprenditrice italiana Taylor Mega.

Esperto di comunicazione, si è tenuto fino ad ora ben lontano dalla luce dei riflettori, per poi trovare la celebrità grazie alle sue comparsate televisive nel salotto di Barbara D’Urso. Alberto De Pisis è amico di molte vecchie conoscenze del pubblico italiano, tra cui Soleil Sorge, Giacomo Urtis, Mariana Rodriguez e Ana Laura Ribas. Ha un profilo Instagram in crescita, dove ha accumulato finora oltre 42mila follower.

View this post on Instagram A post shared by Alberto De Pisis (@alberto_depisis)

Alberto De Pisis al GF Vip 7, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

De Pisis cercherà di affermarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo partecipando alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane milanese farà il suo esordio nel mondo dei reality show entrando nella casa più spiata d’Italia, insieme celebrità del calibro di Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Carolina Marconi.

Vita privata: la storia con Taylor e il coming out

Alberto De Pisis ha sempre dichiarato ufficialmente di essere omosessuale, motivo per il quale in molti hanno messo in dubbio la sua relazione con Taylor Mega. Il 30enne ha sempre smentito le accuse di aver “finto” tale relazione pur confermando pubblicamente la sua omosessualità. “Io sono tendenzialmente gay.”-ribadisce De Pisis a Novella 2000-“Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico.

Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata”.