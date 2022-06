Piquè e Shakira si sono lasciati non solo per il tradimento: il motivo è economico

Piquè e Shakira ancora una volta al centro di rumors e gossip. Questa si parla dei due perché sono venute alla luce nuovi informazioni riguardo il vero motivo della loro separazione. Persone vicine alla cantante hanno rilasciato delle dichiarazioni, confessando dettagli particolari.

Piquè e Shakira si sono lasciati non solo per il tradimento

Dopo 11 anni insieme, la cantante Shakira e il calciatore del Barcellona Piqué si sono lasciati.

Nelle ultime ore sono arrivate confessioni di persone vicine alla cantane che avrebbero portato alla luce altri problemi nella coppia. Nuove indiscrezioni che mettono in secondo piano il presunto tradimento con il conseguente pedinamento. Inoltre, sembra che i due abbiano preso strade diverse già da diverso tempo e, solo in un secondo momento, hanno deciso di rendere pubblica la separazione.

Il motivo è economico

L’ ex cognato della cantante colombiana ha confessato che dietro la separazione dei due ci sia una questione economica: “Dietro c’è una questione di soldi“. Piquè avrebbe chiesto alla cantante tantissimi soldi in prestito per aprire alcune attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia.

Ma Shakira, dopo un consulto con i suoi genitori, avrebbe detto di no: “Lei non fa nulla senza il permesso dei suoi genitori, loro supervisionano molte cose della sua vita”, ha spiegato Roberto Garcia, che è stato fidanzato per otto anni con Lucila, sorella di Shakira.

Sempre secondo Garcia, Shakira non avrebbe mai pensato al matrimonio con Piqué: “Dopo averlo notato ha subito capito che poteva essere il padre dei suoi figli ma sapeva che non l’avrebbe mai sposato”.

