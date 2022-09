Chi è Antonella Fiordelisi, dalla scherma al Gf Vip 7: ex fidanzati, carriera, curiosità

Antonella Fiordelisi, ex schermitrice e modella, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Conosciamola meglio.

Chi è Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, ex schermitrice e modella, è nata il 14 marzo 1998 a Salerno. Schermitrice e influencer, si è fatta conoscere al grande pubblico per essere un’atleta di scherma (specialità spada). Come sportiva in questa specialità, ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e “Giovani 2017 di Cagliari”, ma al tempo stesso ha portato avanti i suoi studi.

Fiordelisi, infatti, si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi Giovanni Vanvitelli ma negli ultimi anni si è distinta anche per una carriera di influencer. Alcuni brand di moda, infatti, l’hanno scelta come testimonial per diverse campagne pubblicitarie.

A settembre 2022 entra nella casa del Gf Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

Flirt con personaggi famosi

Antonella Fiordelisi è stata fidanzata con Francesco Chiofalo. Le riviste di gossip, però, hanno parlato di altri suoi presunti flirt famosi con Amedeo Barbato e il calciatore Gonzalo Higuain. Su quest’ultima storia, la ragazza ha confessato come il calciatore le avesse scritto dei messaggi sui social complimentandosi per la sua bellezza.

Antonella Fiordelisi ha avuto anche una breve frequentazione con Carlos Corona.

Curiosità

Antonella Fiordelisi è un’amante dei tatuaggi: uno dei più evidenti è un serpente che le fa il giro intorno al braccio, ma anche un cuore sul polso destro, delle rondini sul polso opposto, una spada dietro la spalla.