Gegia, chi è la comica anni Ottanta al GF Vip 7: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Gegia, tutto sull’icona comica degli anni Ottanta. Dopo il grande successo al cinema al fianco di pilastri della risata come Lino Banfi e Jerry Calà, è spesso apparsa in fiction e trasmissioni televisive. Nel 2022 entra nel cast del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Gegia, icona del cinema comico anni Ottanta, vita privata e carriera

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 16 luglio 1959, Francesca Carmela Antonaci, in arte Gegia, ha 63 anni ed è una comica e attrice italiana.

Negli anni Ottanta è diventata una vera e propria icona della comicità nostrana, guadagnandosi la sua fama sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a diversi programmi tv di cabaret. Si fa conoscere parodiando le soubrette e le dive dell’epoca, come Raffaella Carrà e Loretta Goggi. Dopo il successo televisivo, comincia a farsi spazio anche sul grande schermo. Nel corso della sua carriera recita al fianco di grandi comici e attori simbolo di un’epoca come Lino Banfi, Jerry Calà, Bud Spencer, Gigi e Andrea e Bombolo.

Negli anni Novanta la sua fama si affievolisce, ma Gegia continua a recitare sia in tv che a teatro, oltre che a partecipare a trasmissioni televisive. Nel 2019 è apparsa in un cameo in un episodio della seconda stagione di Rosy Abate. Ha fatto inoltre da opinionista fissa a L’Isola e poi…, programma di approfondimento de L’Isola dei Famosi 7 condotto da Linda Santaguida.

Gegia al GF Vip 7, sarà una dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Nel 2022 Gegia torna sul piccolo schermo, partecipando per la prima volta ad un reality show. La comica 63enne è una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Entra nella casa del GF insieme ad una serie di volti noti del mondo dello spettacolo, come Pamela Prati e Giovanni Ciacci, ma anche dello sport, come Amaurys Pérez.

Vita privata: marito, figli, nipoti, Instagram

Gegia non è sposata, né ha mai avuto figli.

In passato, ha avuto brevemente un marito, Maurizio Motta. Il loro matrimonio durò pochissimo, anche a causa di una tragica vicenda che colpì la coppia: “Mi innamorai perdutamente del fraterno amico di Jerry che è morto nel 2012, Maurizio Motta. Era assistente alla regia. Ci fidanzammo, vennero i miei genitori e anche i suoi. Poi ci siamo sposati, rimasi anche incinta ma lo persi dopo due settimane. Quando rimasi incinta mi fecero una festa, ma era sbagliato perché i primi tre mesi non si fanno feste, si dice che porta male.”.

Pochi anni fa, Gegia ha rivelato di aver frequentato un uomo più giovane di lei. Quando aveva 55 anni, la comica frequentava Michele Carbone, 24enne: “Mi piace ma ho paura di scottarmi. Difficile arginare il suo desiderio di riempirmi di baci e coccole. Ci stiamo frequentando ma non me la sento di dire che è amore. È stato lui a fare il primo passo. Fin dall’inizio ho avuto difficoltà nel confrontarmi con un uomo giovane.

Non ho figli ma a volte Michele è come se lo fosse. Mi fa tenerezza anche se lo ammetto, è bello da morire”. Ad oggi l’attrice è di nuovo single e condivide momenti della sua vita con i suoi fan sul suo profilo Instagram, ad oggi oltre gli 11mila follower.