Ginevra Lamborghini, chi è la sorella di Elettra: vita privata, fidanzato, GF Vip 7

Chi è Ginevra Lamborghini, influencer e sorella maggiore della più nota Elettra Lamborghini. Scopriamo qualcosa di più sulla giovane rampolla di una delle famiglie più importanti d’Italia. Dalla carriera e la vita privata, al fidanzato alla sua partecipazione al GF Vip 7.

Chi è Ginevra Lamborghini, carriera e vita privata della sorella di Elettra

Nata a Bologna il 25 settembre 1992, Ginevra Lamborghini ha 29 anni ed è una influencer e specialista di comunicazioni, nota al grande pubblico soprattutto in quanto sorella maggiore di Elettra Lamborghini.

Insieme alle sue sorelle e suo fratello, fa parte della generazione più giovane della ricca famiglia Lamborghini, che da il nome ad uno dei marchi d’auto di lusso più famosi al mondo.

Dopo la maturità, Ginevra prosegue i suoi studi all’università. Inizialmente studia scienze politiche alla Cattolica di Milano, poi decide di cambiare strada e di trasferirsi a Bologna, dove passa alla facoltà di cultura e tecnica del fashion. Studia anche le lingue straniere: conosce l’inglese, il francese e lo spagnolo.

Ad oggi lavora per l’azienda di famiglia come specialista delle comunicazioni, dopo tanti anni di gavetta nelle proprietà del padre: “Facevo le fotocopie, le rassegne stampa, il tuttofare. Nessuno sapeva che ero la figlia del capo, ero impiegata sotto falso nome”. Oltre al suo lavoro, Ginevra porta avanti la sua passione per la musica, pubblicando cover e reinterpretazioni di brani famosi. Nel 2021 ha fatto il suo esordio ufficiale come cantante, pubblicando i singoli Scorzese e Alibi.

Ginevra sta cominciando a costruirsi un buon seguito sui social: al momento il suo profilo Instagram conta oltre 67mila follower.

Ginevra al Grande Fratello Vip 7: sarà una dei concorrenti della nuova edizione

Dopo le voci che, qualche anno fa, vedevano Ginevra Lamborghini come una dei potenziali concorrenti del GF Vip 5, la sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini potrebbe finalmente concretizzarsi. La nota ereditiera è una dei concorrenti confermati della settima edizione del Grande Fratello Vip, insieme a personaggi come Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Vita privata: fidanzato, famiglia, sorella

Ginevra è figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio, fondatore della celebre casa automobilistica che porta il nome di famiglia.

Ha altre due sorelle oltre ad Elettra, Flaminia e Lucrezia, e un fratello, di nome Ferruccio come il nonno, che ha una carriera come pilota motociclistico. Il rapporto tra le più famose tra le sorelle Lamborghini, a quanto pare, è abbastanza burrascoso in tempi recenti. Ginevra ed Elettra, infatti, pare abbiano litigato seriamente e che non si parlino da tempo. La frattura tra le due è molto grave, al punto che Ginevra non è stata neanche invitata al matrimonio di Elettra con AfroJack.

Nonostante la sua grande presenza sui social, Ginevra non è solita far trasparire molto circa la sua vita privata. Non è infatti noto, per il momento, se abbia un fidanzato o no. Per i più curiosi non resta che aspettare: la situazione potrebbe cambiare con il suo ingresso nella casa.