Chi è Edordo Donnamaria al Gf Vip 7: lavoro, flirt, Rtl102.5, Forum

Edoardo Donnamaria, voce di Rtl 102.5 e volto di Forum, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Chi è Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, nato a Roma, è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7 ed è pronto a mettersi alla prova nella casa più spiata d’Italia. Dopo un periodo travagliato relativo ai suoi anni del liceo, si trasferisce a Milano per studiare giurisprudenza, e proprio in quel periodo inizia a scrivere per un blog e per un giornale.

Nell’estate del 2016 viene contattato – tramite il blog – dalla redazione di Forum Mediaset e, dopo un anno di indecisione, inizia a lavorare per loro con Barbara Palombelli. Nel 2018 si laurea e nel 2021 ha l’occasione di passare in radio. Su RTL 102.5, infatti, conduce il sabato e la domenica, dalle 13:00 alle 15:00, “Miseria e nobiltà – weekend”. È poi diventato speaker anche su Radio Zeta ed è uno dei volti della trasmissione di Mediaset, Forum.

Vita privata e fidanzata

Edoardo Donnamaria è fidanzato? Non è ancora chiaro, infatti c’è grande mistero sulla vita privata. Qualche tempo fa il gossip aveva attribuito ad Edoardo un flirt con la sorella di Clizia Incorvaia, Micol Incorvaia, ma la relazione non è mai stata confermata.

Passioni e curiosità

Il giovane ha molte passioni tra cui il calcio: ama infatti la squadra della Roma e nel tempo libero si dedica anche alla recitazione ed alla scrittura.

Edoardo ha anche molti tatuaggi sparsi in diverse parti del corpo. Un esempio? Il Pinocchio tatuato sul petto o Goku sul braccio.

Ha un cane di nome Gohan.