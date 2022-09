Amaurys Pérez, chi è l’ex pallanuotista e star dei reality: GF Vip 7, moglie, dove vive, tv

Chi è Amaurys Pérez, ex pallanuotista di fama internazionale con la passione per la tv e i reality show. Dopo il suo ritiro dalla scena agonistica, l’atleta di origini cubane si è fatto un nome nel mondo dell’intrattenimento televisivo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Amaurys Pérez, vita privata e carriera dell’ex pallanuotista, oggi star della tv

Nato il 18 marzo 1976 a Camagüey, la terza più grande città di Cuba, Amaurys Pérez ha 46 anni ed è un ex pallanuotista, oggi allenatore di pallanuoto e personaggio televisivo.

Durante la sua carriera agonistica è diventato un campione di fama internazionale. Ha raccolto ben 35 presenze con la Nazionale Italiana, con la quale si è conquistato un argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e un oro ai Mondiali di Shanghai nel 2011. Pérez ha inoltre vinto un argento e un bronzo alle edizioni 2011 e 2012 della World League di pallanuoto. A livello di club ha militato nel Cosenza, nel Salerno, nel Posillipo e nell’Acquachiara.

Nel 2016 torna al Cosenza per un paio d’anni, durante i quali fa anche da allenatore. Dopo un paio di ultime esperienze, per un anno si ritira dalla scena agonistica. Nel 2021 non resiste al richiamo della piscina e ritorna a giocare, stavolta nelle fila del Metanopoli.

In parallelo alla sua carriera nel mondo della pallanuoto, Pérez si è fatto un nome anche in televisione. Dal 2013 a oggi ha partecipato a molti programmi televisivi e reality show, guadagnandosi una discreta fama tra il pubblico italiano.

Fa il suo esordio televisivo nella nona edizione di Ballando con le stelle, al fianco dell’insegnante di ballo svedese Veera Kinnunen, con la quale chiude con un ottimo secondo posto. Replica le sue ottime prestazioni nei reality nel 2014, con un altro secondo posto nella terza edizione di Pechino Express. Nel corso degli anni partecipa a molti altri programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin, Caduta Libera, Zero e Lode, Scherzi a parte, I soliti ignoti e anche L’Isola dei Famosi 2018, dove si piazza al terzo posto.

Amaurys Pérez e il GF Vip 7: sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello

Nel 2022 Amaurys Pérez si prepara a tornare in televisione con una nuova esperienza in un reality show. Il celebre pallanuotista sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Pérez è pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia insieme ad un gruppo di celebrità di spessore, tra cui Ginevra Lamborghini, Wilma Goich e Antonino Spinalbese.

Vita privata: moglie, figli, dove vive

Amaurys Pérez è felicemente sposato da diversi anni con l’insegnante calabrese Angela Rende. Lo sportivo l’ha conosciuta a Cosenza nel 2006 e da allora è sempre rimasto al suo fianco. I due hanno persino partecipato insieme a Pechino Express nel 2014. I due vivono insieme proprio a Cosenza, dove crescono i loro tre figli: Antonio, Gabriel e Daisy. I fan di Pérez possono seguire aggiornamenti sulla vita privata e sulle future esperienze tv dell’atleta sul suo profilo Instagram, che conta oltre 100mila follower.