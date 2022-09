Pamela Prati, chi è oggi l’ex soubrette: GF Vip 7, figli, fidanzato, Mark Caltagirone

Chi è oggi Pamela Prati, celebre soubrette televisiva ed attrice. Tutto sulla vita privata e la carriera di uno dei personaggi televisivi più amati degli anni Novanta, spesso al centro di casi di cronaca negli anni recenti. Sarà una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Nata ad Ozieri, in provincia di Sassari, il 26 novembre 1958, Pamela Prati è molto nota per il suo successo negli anni Novanta come soubrette televisiva.

Dopo i suoi esordi come fotomodella e attrice, sia sul piccolo che sul grande schermo, si fa conoscere dal grande pubblico italiano nel ruolo di primadonna negli spettacoli del Bagaglino. In seguito si afferma come conduttrice televisiva, presentando trasmissioni di successo come La sai l’ultima?, Scherzi a parte, Sotto a chi tocca e Re per una notte.

Nel corso della sua carriera si è cimentata anche nella musica, pubblicando alcuni dischi e diversi brani spessi usati come sigle televisive.

Tra le più famose ricordiamo Menealo, Que te la pongo e Mocambo Strambo. Nel 2020 si mette alla prova come autrice e pubblica un libro, Come una carezza – La vita l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità, una biografia dove si mette a nudo e si apre al proprio pubblico. La soubrette ha ancora molti fan sul web, come si può vedere dal suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 300mila follower.

Pamela Prati nella casa del GF Vip 7, sarà una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello

Pamela Prati è pronta a fare il suo ritorno in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip 7. L’ex soubrette si unisce al cast di nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, insieme a vecchie conoscenze del pubblico italiano come Gegia, Luca Salatino e Cristina Quaranta. Per lei è un ritorno al reality oggi condotto da Alfonso Signorini, dopo la sua partecipazione alla prima edizione del programma.

La sua esperienza si chiuse dopo meno di un mese con una squalifica, causata dalle sue continue violazioni del regolamento del GF Vip.

Vita privata: figli, fidanzato

Ad oggi Pamela Prati non è sposata, né ha un fidanzato, ma la situazione potrebbe cambiare una volta fatto il suo ingresso nella casa del GF. Durante il periodo più florido della sua carriera, Pamela Prati è stata infatti spesso protagonista dei tabloid, grazie ai suoi flirt con personaggi molto conosciuti del mondo dello spettacolo.

Nel corso della sua vita ha avuto diverse fiamme famose, tra cui Richard Gere, Max Bertolani e Sandy Marton.

Nel 2009 l’ex soubrette celebra un matrimonio segreto a Las Vegas, convolando a nozze con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir. La loro unione non si rivela fortunata e il loro legame inizia a creparsi pochi anni dopo. Ad appena due anni dal si all’altare, i due decidono di divorziare. In seguito la Prati conosce un uomo più giovane di lei, un certo Francesco, che resta al suo fianco per ben otto anni.

Nonostante i tanti legami importanti nella sua vita sentimentale, la nota showgirl non ha mai avuto figli.

Il caso Mark Caltagirone: “Chiedo scusa a tutti, io plagiata dal sistema”

Negli ultimi anni il nome di Pamela Prati ha trovato risalto non per meriti nel mondo dello spettacolo, quanto per lo scandalo legato al finto matrimonio con Mark Caltagirone. Nel 2018 la showgirl aveva dichiarato di essere in procinto di sposare quest’uomo misterioso, un presunto imprenditore romano con il quale sosteneva di frequentarsi da tempo.

In seguito la verità viene a galla: Caltagirone non esiste, la relazione e il futuro matrimonio sono solo invenzioni.

Lo conferma la stessa Prati a maggio del 2019, anche se non è ancora chiaro se la menzogna sia stata una sua iniziativa o un’idea dei suoi agenti. In seguito, ospite di Mara Venier a Domenica In, l’ex soubrette ha chiesto scusa al suo pubblico e ha cercato di giustificarsi: “Avevo perso completamente obiettività, ero in balia di un sistema, così lo chiamo. Io vorrei creare un’associazione che aiuti le donne alle quali è successa la stessa cosa che è accaduta a me. Chiedo scusa a te e al pubblico, io sono stata davvero plagiata“.