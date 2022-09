Chi è Sara Manfuso: la moglie del deputato Pd Andrea Romano al Gf Vip 7?

Sara Manfuso, moglie del deputato del Pd Andrea Romano, potrebbe essere una delle nuove concorrenti al Grande Fratello Vip 7. Scopriamo meglio chi è.

Chi è Sara Manfuso

Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano, nasce a Cassino in provincia di Frosinone nel 1987. Ex modella, laureata in storia e filosofia, ha una passione per i temi sociali e politici e negli ultimi anni è diventata un importante volto televisivo. E’ stata, infatti, molto spesso ospitata in molti programmi tv ed attualmente inoltre Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali.

Il matrimonio con Andrea Romano

Sara Manfuso si è sposata con Andrea Romano nel 2020 con la quale è sposata dal dicembre 2020. Prima di questa storia d’amore, è stata legata al politico Alfredo D’Attorre.

Il racconto della violenza sessuale

Sara Manfuso nella sua carriera ha raccontato di essere stata vittima di una violenza sessuale quando era molto giovane. A Storie Italiane, infatti, Sara Manfuso ha confessato che a 17 anni sarebbe stata vittima di un abuso da parte di un uomo mentre rientrava a casa sua, da sola e in pieno giorno: “Vicino al portone trovo un uomo con un berretto e un occhiale da sole, e perchè questi dettagli sono utili, quello è un uomo che mi ha praticato violenza ed era forse una violenza premeditata, sapeva i miei orari, le mie abitudini, e mi aspettava“.

Nonostante gli sforzi da parte delle forze dell’ordine l’uomo che ha abusato di lei non è mai stato riconosciuto.