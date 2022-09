George Ciupilan, chi è il tiktoker ex de Il Collegio: GF Vip 7, fidanzata, padre

Chi è George Ciupilan, tiktoker di successo con un passato a Il Collegio e La Caserma. Il giovane influencer di origini rumene ha un enorme seguito sul web e sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Chi è George Ciupilan, vita privata e carriera del tiktoker ex studente de Il Collegio

Nato a Stella, in provincia di Savona, nel 2002, George Ciupilan ha vent’anni ed è un tiktoker e influencer di grande successo. Comincia a costruirsi la sua fama con il pubblico italiano da giovanissimo, quando nel 2019, all’età di 17 anni, partecipa alla quarta edizione de Il Collegio.

A fine stagione è uno dei tredici studenti promossi ed uno dei partecipanti più amati dagli spettatori. Nel 2021 torna in tv come concorrente nella prima e unica edizione del docu-reality La Caserma, sempre su Rai 2. Alla conclusione del programma viene congedato “con menzione per grande miglioramento dall’ingresso in caserma”.

Grazie anche al suo successo televisivo, Ciupilan comincia a crearsi un ampio seguito sui social, dando il via alla sua carriera da influencer. Ad oggi il suo profilo Instagram conta oltre 567mila follower. Ha anche un grande successo su TikTok, dove i suoi video sono seguiti da oltre 1.7 milioni di persone. È uno dei volti più noti della Stardust House, villa dove convivono, studiano e lavorano insieme influencer di età compresa tra i 16 e i 20 anni.

George Ciupilan al GF Vip 7, il tiktoker entra nella casa del Grande Fratello Vip

George Ciupilan è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo come concorrente del GF Vip 7.

Il giovane tiktoker sarà uno dei nuovi inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Al suo fianco nel reality condotto da Alfonso Signorini, una serie di celebrità di vecchia e nuova generazione come Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis.

Vita privata: famiglia, padre, madre, fidanzata

Da sempre un grande latin lover, al momento non vi sono notizie di eventuali nuovi amori di George Ciupilan. In passato, durante la sua esperienza a La Caserma, ha avuto una breve relazione con la collega cadetta Linda Mauri, modella e studentessa universitaria di Monza.

L’influencer è molto legato alla sua famiglia, soprattutto a sua madre che ha definito “il suo primo amore”.

L’ha conosciuta tardi, all’età di otto anni, dopo aver passato la sua prima infanzia in Romania, insieme al padre. “I miei genitori si sono separati quando avevo un anno.” -spiega in un’intervista al settimanale Chi– “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi.

Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo“. È un periodo molto duro per George, vissuto tra tante difficoltà e ristrettezze economiche: “Per comprarmi il gelato, andavo a riempire i bottiglioni d’acqua per le vecchiette e loro mi davano la mancia. Per muovermi e spostarmi mi attaccavo al volo alle carrozze con i cavalli. E appena il proprietario, che conduceva, mi scopriva, scappavo di corsa. “.

Poi, la mamma Marilena decide di portarlo in Italia: “Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Poi mi ha chiesto di fare shopping per acquistare capi di abbigliamento per mio cugino. Finito il giro siamo saliti su un Van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermati perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare”