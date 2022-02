Chi è Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne

Luca Salatino è un tronista di Uomini e Donne che ha intrapreso questa avventura assieme al collega Matteo Ranieri.

Chi è Luca Salatino

Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne, è originario di Roma e ha 29 anni. I suoi genitori sono separati e ha un rapporto molto stretto soprattutto con la madre. Di professione fa lo chef nel ristorante Proloco Trastevere a Roma e uno dei suoi piatti forti, la carbonara, è stata inserita al quinto posto nella classifica stilata da Gambero Rosso.

Luca è un grande sportivo e in particolare nutre una grande passione per la boxe, dove gareggia come dilettante nella categoria Elite. Luca è figlio unico e in passato ha ammesso di aver avuto più di un momento difficile anche a seguito della difficile situazione familiare.

Di lui si sa che ha dato il suo primo bacio a Napoli quando aveva 13 anni.

Uomini e Donne

Luca Salatino, promosso al ruolo di tronista, non è un volto nuovo della televisione.

Prima di essere scelto da Maria De Filippi per questo nuovo ruolo, infatti, è stato corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, che alla fine del suo percorso nel programma Mediaset ha scelto Samuele Carniani.