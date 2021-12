Chi è Wilma Goich, la cantante ex di Teo Teocoli ed Edoardo Vianello

Chi è Wilma Goich? La nota cantante ligure, oggi 76enne, in gioventù ha avuto una storia d’amore con il comico Teo Teocoli ed ha sposato il produttore discografico Edoardo Vianello. Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Chi è Wilma Goich, vita e carriera

Wilma Goich è nata a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, il 16 Ottobre 1945. I suoi genitori erano originari di Zara, città croata della Dalmazia all’epoca annessa al Regno d’Italia. Fin da bambina Wilma dimostra un grande talento per la musica e il canto, passione che poi decide di trasformare in carriera. Diventa famosa con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 1965, con la canzone Le colline sono in fiore, con il quale si classifica nona.

Il brano viene considerato il vincitore morale dell’edizione, diventa un grande successo commerciale. Le colline sono in fiore riscuote un grande successo anche all’estero grazie a numerose cover e versioni alternative del pezzo. Il cantautore Ken Dodd scrive una cover di successo per la Gran Bretagna, mentre Gigliola Cinguetti fa lo stesso in Giappone, seguita poi dal duo giapponese The Peanuts. in più Wilma Goich incide una versione del brano in spagnolo e in tedesco. È solo il primo di una serie di successi per la cantante ligure, che negli anni successivi continua a scuotere le competizioni canore. Tra questi si ricordano Se stasera sono qui, scritta da Luigi Tenco, Per vedere quanto grande è il mondo e Baci baci baci

Negli anni ’70, insieme al marito Edoardo Vianello, già autore di I Watussi e Guarda come dondolo, fonda il duo I Vianella, che si specializza in canzoni spensierate in dialetto romanesco. La coppia calca i palchi italiani per tutti gli anni ’70, ottenendo un buon successo con pezzi come Semo gente de borgata, scritta da Franco Califano, Fijo mio e Volo di rondine. Il duo si separa nel 1978, con la separazione della coppia, poi seguita dal divorzio.

Negli anni ’80 continua la sua carriera musicale, pubblicando l’album To Wilma G7 e il brano E allora prendi e vai, cover di The winner takes it all degli ABBA. Torna in tv nell’89, con la sua partecipazione alla rassegna canora Una rotonda sul mare e un anno dopo presenta il quiz televisivo Tris insieme a Mike Bongiorno. Nel 1994 torna a Sanremo, con il gruppo Squadra Italia, un “team” musicale creato in occasione del Festival formato da ben undici artisti, ispirato dai Mondiali di Calcio in programma quell’anno. Affiancata da artisti del calibro di Nilla Pizzi, Mario Merola e Wess, Wilma Goich portò il pezzo Una vecchia canzone italiana che si piazzò penultimo.

Vita privata: la storia con Teo Teocoli e il matrimonio con Edoardo Vianello

In gioventù Wilma Goich si legò sentimentalmente al comico Teo Teocoli, conosciuto nel 1965 durante la Caravella dei Successi di Bari, rassegna canora dedicata al lancio di nuovi talenti. La storia tra i due non dura molto. Solo due anni dopo, Wilma Goich sposa Edoardo Vianello, celebre cantautore e produttore discografico. Insieme i due hanno una figlia, Susanna Vianello, nel 1970, purtroppo morta a soli 49 anni stroncata da un tumore il 7 Ottobre 2020.

La loro storia, dopo un periodo di collaborazione anche sul palco, finisce con il divorzio nel 1981. Lo racconta la cantante in un intervista a Vieni da me: “E’ finita perché lui si è fidanzato con un’altra. Come era l’altra? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina. Lei però era gelosa che io e Edoardo cantavamo insieme e alla fine è riuscita a separarci. Ho sofferto molto, immaginavo che il matrimonio era eterno. Ad un certo punto però è finita e ci siamo separati. E’ stato un periodo difficile, ci ho messo un po’ a ritrovare me stessa”.