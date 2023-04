Bettina Castioni, chi è oggi la moglie di Jerry Calà: età, lavoro, figli, vita privata

Chi è oggi Bettina Castioni, moglie di Jerry Calà. Cosa sappiamo della consorte dell’amato attore comico 71enne? Come si è conosciuta la coppia? Scopriamo qualche informazione in più sul suo lavoro, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è oggi Bettina Castioni, moglie di Jerry Calà: vita privata, carriera

Nata a Brescia nel 1969 e cresciuta a Verona, Bettina Castioni ha 54 anni ed è nota al pubblico italiano soprattutto in quanto seconda moglie di Jerry Calà. Donna molto riservata, si è sempre tenuta molto lontana dalla televisione e dalle luci della notorietà. Nonostante sia al fianco dell’attore ormai da diversi anni, è sempre stato difficile coinvolgere Bettina in interviste, eventi mondani o apparizioni televisive. Si sa poco anche circa la sua vita lavorativa: secondo diverse fonti, Castioni è un’imprenditrice, anche se non è noto di che settore si occupi.

Vita privata: la storia con l’attore e i figli

Bettina Castioni e Jerry Calà si incontrano per la prima volta nel 2001, diversi anni dopo la fine del primo matrimonio del comico con Mara Venier, celebre conduttrice di Domenica In, al suo fianco dal 1984 al 1987. I due si incrociano durante la vacanza in Sardegna, ospiti dello stesso hotel, ed è subito un colpo di fulmine. In un’intervista a La vita in diretta, il comico ha spiegato di essere stato aiutato da Elisabetta Ferracini, figlia della sua ex Mara: “Ho visto Bettina e mi sono detto che sarebbe stata la madre dei miei figli. Allora ho chiesto a Elisabetta di informarsi, lei mi ha detto che era una brava ragazza”.

Una chiacchierata in piscina è quanto basta per Jerry Calà per innamorarsi e capire che Bettina è la donna della sua vita. Al punto che l’attore decide di interrompere la sua vacanza e di andare con lei a Verona: “Ci siamo presentati, lei mi ha detto che partiva e l’ho seguita”. I due si sposano appena un anno dopo, nel 2002. Poi, nel 2003, arriva il figlio della coppia, Johnny. A differenza della madre, il giovane, oggi 20enne, è molto interessato al mondo dello spettacolo. Johnny è infatti già apparso come attore in diversi film del padre, tra cui Vita smeralda e Torno a vivere da solo.