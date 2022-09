Chi è Sofia Gaiele De Donà: Gf Vip 7, lavoro, carriera, fidanzato, tv

Sofia Giaele De Donà è una concorrente del Grande Fratello Vip 7, modella e giovane imprenditrice. Vediamo cosa sappiamo di lei e della sua vita privata.

Chi è Sofia Gaiele De Donà

Sofia Giaele De Donà, nata a Conegliano Veneto, è una modella e influencer di 23 anni, grande appassionata di moda. Stilista e produttrice dei suoi abiti, è nota al pubblico per aver partecipato al programma “Ti spedisco in convento”. Scelta da Alfonso Signorini come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7, si trasferisce giovanissima a Milano per studiare Fashion Business all’Accademia del Lusso.

Già a 15 anni inizia a lavorare come modella, per poi aprire un blog di moda diventando Fashion Blogger. Terminati gli studi, partecipa al reality Ti Spedisco in Convento ottenendo visibilità per aprire una propria casa di moda come stilista e produttrice nel 2021.

Gf Vip 7

Sofia, grazie soprattutto ad Alfonso Signorini, è stata scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Fidanzato

Sofia Gaiele De Donà attualmente è impegnata con un ragazzo americano che spesso compare nei suoi scatti Instagram in momenti di relax o durante le vacanze in barca. Con lui pare essersi trasferita a Los Angeles, e non è chiaro se i due si siano sposati in Messico.