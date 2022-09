Chi è Attilio Romita, giornalista al Gf Vip 7: tg1, moglie, ex compagna, figlia, carriera

Attilio Romita è un giornalista del Tg1, conosciuto dal pubblico per la conduzione del telegiornale della Rai. Da settembre 2022 entra nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Chi è Attilio Romita

Attilio Romita, 70 anni, è un giornalista nato nel 1953 a Bari. Per anni alla conduzione del Tg della prima rete Rai, ha una laurea in giurisprudenza conseguita nella sua città natale, Bari. Ha iniziato la sua attività giornalistica durante gli anni di studio iniziando a Bari Radiouno per poi passare a Telebari.

Nel 1979 ho ottenuto il contratto di praticante professionista nella cooperativa giornalistica Olimpico, editrice del Quotidiano di Puglia, fino a che nel 1990 è arrivato per lui il trasferimento a Roma al Gr1. Nel 1995, poi, Romita arriva al Tg2 come conduttore dell’edizione della notte (poi trasferito in quella delle 20.30). Il 2003 è l’anno del suo passaggio al Tg1, dove arriverà poi a condurre l’edizione più prestigiosa delle 20.00.

Matrimonio

Attilio Romita si è è sposato nel 2016 con Mimma Fusco, un’imprenditrice di Bari.

I due attualmente vivono assieme a Bari, città sede lavorativa di entrambi.

Prima di questo matrimonio del 2016, però, è stato sposato per 15 anni con la prima moglie, Angela, con la quale ha conservato un buon rapporto.

Figlia

Attilio Romita ha una figlia, Alessia, che ad oggi lavora nella multinazionale dei fazzoletti Tempo. “Con lei ho un feeling meraviglioso, ci adoriamo anche se litighiamo tantissimo” ha detto in una intervista a Repubblica.