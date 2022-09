Chi è Daniele Del Moro: Gf Vip, Uomini e Donne, lavoro, vita privata

Daniele Del Moro è un concorrente del Grande Fratello Vip 7, figlio del deputato del Pd Gian Pietro Dal Moro. Per lui non sarà la prima edizione al Grande Fratello, perchè aveva già partecipato ad un’edizione condotta da Barbara d’Urso classificandosi al terzo posto.

Chi è Daniele Del Moro

Daniele Dal Moro nasce a Verona il 4 luglio 1990. Il padre è un deputato del partito democratico mentre la mamma è un’imprenditrice. Daniele lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di marketing e comunicazione, ma recentemente ha anche fondato una sua attività insieme a un amico.

Nel mondo della moda, però, lavora anche come modello ed ha una grande passione per i videogame e per lo sport.

L’esperienza a Uomini e donne

Daniele Del Moro è anche conosciuto dal pubblico per essere stato per un periodo corteggiatore di Sonia Lorenzin a Uomini e Donne ma anche, per un breve periodo, tronista a Uomini e Donne nel programma di Maria De Filippi. Il ragazzo, però, non ha concluso il suo percorso da tronista e si è ritirato a metà del suo percorso.

Il Gf Vip 7

Daniele Dal Moro è stato chiamato da Alfonso Signorini a partecipare al Grande Fratello Vip 7. Il ragazzo ha accettato e da settembre 2022 è nella casa più spiata d’Italia assieme a tutti gli altri concorrenti.