Chi è Carolina Marconi: tumore, figli, compagno Alessandro Tulli

Chi è Carolina Marconi, showgirl e attrice venezuelana 43enne. L’ex concorrente del Grande Fratello 4 è la compagna dell’ex calciatore Alessandro Tulli. Con il suo supporto ha affrontato una lunga battaglia contro un tumore, superando il calvario della chemioterapia: “Sono felice e sto bene. È la fine di un incubo”.

Chi è Carolina Marconi, vita privata e carriera

Nativa di Caracas, ma cresciuta in Italia, Carolina Marconi si diploma al liceo linguistico di Colleferro, in provincia di Roma.

Fa il suo esordio in televisione nel 1997, come valletta di Beato tra le donne. Partecipa poi a molte altre trasmissioni, tra cui I cervelloni e Stasera pago io, facendosi strada come showgirl e conduttrice. Ottiene la celebrità grazie al Grande Fratello: è una delle concorrenti più amate della quarta edizione, nel 2004. Dopo il reality ha una relazione con un altro dei partecipanti, il disc jockey Tommy Vee, che però ha breve durata.

Dopo il GF, Carolina Marconi si è data da fare in moltissimi campi.

Si cimenta come attrice recitando in Un posto al sole d’estate, Baciati dall’amore e nella commedia del 2015 Matrimonio al Sud. Si è poi messa alla prova come stilista, musicista, imprenditrice e modella di un calendario senza veli.

Vita privata: i figli e il compagno Alessandro Tulli

Carolina Marconi è felicemente fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Tulli, che ha vestito le maglie del Lecce e del Piacenza. È di Roma ed è nato l’8 Aprile del 1982, quattro anni dopo la showgirl venezuelana, nata invece il 14 Aprile 1978.

I due non sono ancora sposati e non hanno figli, ma progettano di andare all’altare e farsi una famiglia nel prossimo futuro. L’attrice ne ha parlato al settimanale Nuovo: “Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Molto presto io e Alessandro andremo a vivere insieme e poi, se tutto va come deve andare, certo che mi sposo e che voglio diventare mamma! Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!”.

La lotta con il tumore: “Sto bene, la fine di un incubo”

Lo scorso Novembre Carolina Marconi ha finalmente concluso la sua lotta contro un grave tumore al seno. Dopo mesi di calvario, la showgirl ha finito il ciclo di chemioterapia e sta pian piano riprendendo a vivere: “Ho finito la chemioterapia e sono felice, sto bene…Una settimana fa ho tolto la cannula della chemio ed è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia…Inizio a sentire i capelli che ricrescono.

Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino, solo per ricordarmi come si faceva”.

Carolina Marconi ha parlato a Verissimo della sua lunga battaglia, raccontata nel suo libro Sempre col sorriso, in libreria dal 25 Gennaio: “Il cancro non dipende da nessuno ma conta lo spirito con cui lo si affronta: se lo fai in modo positivo riesci a superare tutto. Questa cosa mi ha uccisa, ho toccato il fondo, ma ora sono risalita più forte di prima.

La vita me la voglio godere tutta. Ora devo fare una cura ormonale che dura cinque anni, ma grazie a degli studi sperimentali avrò la possibilità di provare a rimanere incinta fra due anni e non vedo l’ora. Aspetto con ansia questa cosa”.

Un periodo durissimo, superato solo grazie al supporto dei suoi familiari e del suo compagno Alessandro Tulli: “Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme.

Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente“.